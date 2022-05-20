Seydikemerliler, Ece Mumay ile coştu - Son Dakika
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Seydikemerliler, Ece Mumay ile coştu

20.05.2022 12:50
Seydikemerliler, Ece Mumay ile coştu

Seydikemer Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen halk konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Seydikemer Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen halk konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde büyük coşku yaşandı. Konsere gelenler, sevilen şarkıcı Ece Mumay'ın şarkılarıyla coştu.

Seydikemer Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen halk konserine gelen yaklaşık 10 bin kişi Seydikemer Belediye Hizmet Binasının önünü hıncahınç doldurdu. Belediye Hizmet Binası önünde saat 20.00'da başlayan konsere; Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, protokol üyeleri, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı.

Dizi ve sinema oyuncusu Özlem Balcı'nın sunuculuğunu yaptığı konser 80'ler dizisinin sevilen oyuncusu Hacı Ali Konuk'un sahneye çıkmasıyla başladı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Konuk, zaman zaman seyircilerin yanına giderek fotoğraf çektirdi. Hacı Ali Konuk'un ardından sahneye çıkan Ece Mumay, sevilen şarkılarını konsere gelen binlerce vatandaşla hep bir ağızdan söyledi. Büyük bir coşkunun yaşandığı konserde Kaymakam Büyüker ve Başkan Otgöz, Hacı Ali Konuk ve Ece Mumay'a çiçek takdim etti.

Konserde konuşan Başkan Otgöz; "Bugün özel bir gün. Atamızın Samsun'a çıkmasının üzerinden 103 yıl geçti. İnşallah gelecekte bu bayramı daha güzel kutlarız. Biz buraya kolay gelmedik. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Biz bu programı sizler için, gençlerimiz için yaptık. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

Kaymakam Büyüker de "Kıymetli Belediye Başkanımız Yakup Otgöz'e bu geceyi bizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Seydikemerliler, Ece Mumay ile coştu
Seydikemerliler, Ece Mumay ile coştu
Seydikemerliler, Ece Mumay ile coştu
Seydikemerliler, Ece Mumay ile coştu

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Kaynak: İHA

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