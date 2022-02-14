Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz

Flash TV'de "Al Sana Haber" programı yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, Osmanlı Padişahlarından Sultan Reşat'ın soyundan Mehmet Ali azade Tosun Paşa'nın torunu Can Kara Tosun ile bu yaz evleneceğini duyurdu.

"OSMANLI'YA GELİN GİDİYORUM"

Seyhan Soylu düğün haberini sosyal medya hesabından, "ÇATLA PATLA OSMANL'ya GELİN GİDİYORUM… 2 paylaşım 1 saatte 100.000 izlenme oldu fakat erkek arkadaşıma uygunsuz mesajlardan sonra adını ve kim olduğunu yazmadan bir daha paylaşıyorum…" sözleriyle duyurdu. .

DÜĞÜN BU YAZ

4. kez evleneceğini duyuran Soylu,"Bugüne kadar 3 izdivaç yaptım. Ilk eşim İran prensi Ataollah Pehlevi 'ydi. 2. Eşim Ünlü Kırımlı ailesinin en büyük oğlu Cenk Kırımlı son eşim muhafazakar bir aile olan Rizeli Yazicilardan Fahri Yazici 'di artık evlilik bana çok uzak dilim yandı dedim ve büyük konuşmuş olmalıyım ki çok uzun yıllardır arkadaşım olan Osmanlı Haneden soyundan Can Tosunbey Kara 'dan bugün evlenme teklifi alınca bu bir alin yazısı dedim ve evlilik teklifini kabul ettim." ifadelerini kullanmasının ardından "Allah nasip ederse bu yaz Çırağan Saray'ında düğünümüzü aile arasında küçük bir tören ile gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.