Üye Girişi
Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz - Son Dakika

Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz

14.02.2022 10:01

Seyhan Soylu sosyal medya hesabından Sultan Reşat'ın soyundan Mehmet Ali azade Tosun Paşa'nın torunu Can Kara Tosun ile evleneceğini açıkladı. Soylu, "Çatla patla Osmanlı'ya gelin gidiyorum" sözleriyle düğün haberini duyurdu.

Flash TV'de "Al Sana Haber" programı yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, Osmanlı Padişahlarından Sultan Reşat'ın soyundan Mehmet Ali azade Tosun Paşa'nın torunu Can Kara Tosun ile bu yaz evleneceğini duyurdu.

"OSMANLI'YA GELİN GİDİYORUM"

Seyhan Soylu düğün haberini sosyal medya hesabından, "ÇATLA PATLA OSMANL'ya GELİN GİDİYORUM… 2 paylaşım 1 saatte 100.000 izlenme oldu fakat erkek arkadaşıma uygunsuz mesajlardan sonra adını ve kim olduğunu yazmadan bir daha paylaşıyorum…" sözleriyle duyurdu. .

DÜĞÜN BU YAZ

4. kez evleneceğini duyuran Soylu,"Bugüne kadar 3 izdivaç yaptım. Ilk eşim İran prensi Ataollah Pehlevi 'ydi. 2. Eşim Ünlü Kırımlı ailesinin en büyük oğlu Cenk Kırımlı son eşim muhafazakar bir aile olan Rizeli Yazicilardan Fahri Yazici 'di artık evlilik bana çok uzak dilim yandı dedim ve büyük konuşmuş olmalıyım ki çok uzun yıllardır arkadaşım olan Osmanlı Haneden soyundan Can Tosunbey Kara 'dan bugün evlenme teklifi alınca bu bir alin yazısı dedim ve evlilik teklifini kabul ettim." ifadelerini kullanmasının ardından "Allah nasip ederse bu yaz Çırağan Saray'ında düğünümüzü aile arasında küçük bir tören ile gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz
YORUMLAR
500

Seyhan Soylu, Evlilik, Osmanlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
10:01 Falyalı'ya son mermiyi Mustafa Söylemez mi sıktı? Kıbrıs medyası iddia etti
10:01 Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz
09:59 Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement