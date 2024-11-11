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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanma talabiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil 'in kızı Sezin Erbil , gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahise teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil adliyede gözyaşlarına hakim olamadı. Babasının savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrenen Sezin Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan, avukatları ile konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.