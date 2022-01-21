Üye Girişi
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan cephesinde flaş gelişme - Son Dakika

Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan cephesinde flaş gelişme

21.01.2022 17:16
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan cephesinde flaş gelişme

'Emanet' adlı dizinin başrollerinde yer alan Halil İbrahim Ceyhan (Yaman) ile Sıla Türkoğlu (Seher) cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu.

Geçtiğimiz ay Ceyhan ile Türkoğlu'nun ilişkilerini askıya aldığı iddia edilmişti.

Bu hafta yeni bir gelişme yaşandı.

İLİŞKİYE BİR ŞANS DAHA

Türkoğlu ve Ceyhan, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor.

Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, bir süredir Emanet adlı dizide Seher karakterini canlandırıyor.

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

'Emanet' adlı dizide başarılı ve korkusuz bir iş adamı olan Yaman'a hayat veren Ceyhan'ın bir dönem oyunculuğun yanı sıra fotomodellik ve müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Halil İbrahim Ceyhan'ın bir dönem müzisyenlik ve fotomodellik yaptığını bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Halil İbrahim Ceyhan, 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmıştı. Ceyhan, 'Gelecek Vaad Eden Erkek Model' unvanını almıştı. Ünlü oyuncu, 2009 yılında YouTube müzik kanalı üzerinden yayınlandığı şarkılar ile adından söz ettirmeye başladı. Halil İbrahim Ceyhan, aldığı eğitimlerin ardından oyunculuk yapmaya başladı. Halil İbrahim Ceyhan'ın setten arta kalan zamanlarında şarkı sözleri yazmaya devam ettiği öğrenildi.

Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan cephesinde flaş gelişme
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan cephesinde flaş gelişme
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan cephesinde flaş gelişme
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan cephesinde flaş gelişme

YORUMLAR
500

İbrahim Ceyhan, Ceyhan, İzmir, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan cephesinde flaş gelişme - Son Dakika Magazin


Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı         
15:40
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat yapıldı! Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı         
21:42

Son Dakika Haberleri
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:26:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan cephesinde flaş gelişme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement