Instagram 'dan açıklama yapan şarkıcı, "Herkese merhaba... Dün akşam konsere 15 dakika kala rahatsızlandım ve ne yazık ki konserimizi gerçekleştiremedik. Viral bir enfeksiyon varmış. Şimdi evdeyim. Dinleniyorum, iyiyim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Lütfen sizde dikkat edin. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Simge Sağın Taburcu Oldu - Son Dakika

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