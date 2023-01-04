Defne Samyeli ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Sinan Akçıl'dan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Defne Samyeli ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Sinan Akçıl'dan açıklama geldi

05.01.2023 08:05

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'ın adı Defne Samyeli ile anılıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir etkinliğe katılan Akçıl, Samyeli ile aşk iddiası için, "Kesinlikle doğru değil, göz önünde bir adam olduğum için bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşandıktan sonra 'Survivor 2021' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'yla yeni bir aşka yelken açan Sinan Akçıl'ın adı son olarak şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli ile anılmıştı. Kıbrıs'ta konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, aşk iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu.

"BU HABERLERİN ÇIKMASI BENİ ŞAŞIRTMIYOR"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım, bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor." diyerek konuya açıklık getirdi.

Sinan Akçıl, Defne Samyeli ile aşk yaşadığı yönündeki iddiayı yalanladı

"2023 YILINDA EVLENMEYECEĞİM"

Akçıl merakla beklenen ve birçok ünlü ile düet yaptığı 'Piyanist 3' albümünün çıkış tarihini de ilk defa açıkladı. Ünlü şarkıcı 20 Şubat'ta albümün müzikseverler ile buluşacağını söyledi. Akçıl 2023 yılında evlilik düşünmediğini her yıl evlenen adam konumuna düşmek istemediğini söyleyerek herkesi güldürdü.

"BABA OLMAK İSTERİM"

Başarılı şarkıcı "Bir gün baba olmak isterim, yanaklarını sıkabileceğim ve müzikal genlerimi aktarabileceğim bir evladım olmasını gerçekten çok isterim" diyerek babalık özlemini de dile getirdi. Yavru Vatan Kıbrıs'ı çok sevdiğini ve buradan ev almak istediğini söyleyen Akçıl tüm sevenlerine güzel bir yıl dileyerek sözlerini noktaladı.

Sinan Akçıl, Defne Samyeli ile aşk yaşadığı yönündeki iddiayı yalanladı
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500
Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı KADIN GIRIŞIMCI 120. ŞUBESININ KUTLAMASINI KIBRIS'TA ÜNLÜ ŞARKICILARLA YAPTI KADIN GIRIŞIMCI 120. ŞUBESININ KUTLAMASINI KIBRIS'TA ÜNLÜ ŞARKICILARLA YAPTI

Defne Samyeli, Sinan Akçıl, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Sinan Akçıl'dan açıklama geldi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
09:08 Şarkıcı Doğuş'a babalık davası şoku! DNA örneği verdi
09:03 ABD'de korkunç olay: Bir evin içinde 5'i çocuğa ait 8 ceset bulundu
08:49 Temel Karamollaoğlu: 6'lı masa toplantısında adaylık konusu mutlaka açılır
08:36 İzmir'de korkunç olay! Boğazından bıçaklanarak öldürülen trans kadının çığlıkları mahalleyi inletti
08:23 ABD'li e-ticaret devi Amazon binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
08:22 Özel okul fiyatlarına gelen zam Demet Akalın'ı isyan ettirdi: Milletvekili olmam lazım
07:21 Genç kız kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilde can verdi
00:03 FETÖ firarisi Enes Kanter, Batı'ya skandal bir çağrıda bulundu: Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı?
07:34 Yüzde 30'luk zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte güncel emekli maaşları...
22:29 Avrupa ülkesi grip salgınıyla savaşıyor! Böyle giderse vaka sayısı koronavirüsü geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 09:15:54. #1.13#
SON DAKİKA: Defne Samyeli ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Sinan Akçıl'dan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement