Wilma Elles, dantelli mini elbisesi ve şemsiyeli sıra dışı tarzıyla göz kamaştırdı - Son Dakika
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Wilma Elles, dantelli mini elbisesi ve şemsiyeli sıra dışı tarzıyla göz kamaştırdı

15.11.2022 17:43

International Top Model yarışmasının sunuculuğunu yapan oyuncu Wilma Elles, siyah dantel detaylı mini elbisesi ve şapkasıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

Birçok ünlü yapımda rol alan Alman asıllı Türk oyuncu Wilma Elles, International Top Model yarışmasına tarzıyla damga vurdu. Güzel oyuncu siyah dantel detaylı mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

"HARİKA ELBİSEME HERKES BAYILDI"

Ünlü oyuncunun zarif güzelliğini yansıtan tasarım, İtalya barok döneminden esinlendi. Dantel işlemeli elbisesi ile şıklığını bir kez daha kanıtlayan Wilma Elles, gecede iddialı tarzı ve doğallığıyla davetlilerden tam not aldı. Instagram hesabından "Harika elbiseme herkes bayıldı" notuyla paylaşım yapan Elles'in pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

İstiklal caddesinde patlama haberini yarışmanın bitiminde öğrenen Elles, "Çok üzgünüm, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Wilma Elles, dantelli mini elbisesi ve şemsiyeli sıra dışı tarzıyla göz kamaştırdı - Son Dakika

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