Ünlü oyuncunun zarif güzelliğini yansıtan tasarım, İtalya barok döneminden esinlendi. Dantel işlemeli elbisesi ile şıklığını bir kez daha kanıtlayan Wilma Elles, gecede iddialı tarzı ve doğallığıyla davetlilerden tam not aldı. Instagram hesabından "Harika elbiseme herkes bayıldı" notuyla paylaşım yapan Elles'in pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Snob Magazin

Wilma Elles, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Wilma Elles, dantelli mini elbisesi ve şemsiyeli sıra dışı tarzıyla göz kamaştırdı - Son Dakika

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