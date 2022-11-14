Wilma Elles, dantelli mini elbisesi ve şemsiyeli sıra dışı tarzıyla göz kamaştırdı

Birçok ünlü yapımda rol alan Alman asıllı Türk oyuncu Wilma Elles, International Top Model yarışmasına tarzıyla damga vurdu. Güzel oyuncu siyah dantel detaylı mini elbisesiyle göz kamaştırdı.
Ünlü oyuncunun zarif güzelliğini yansıtan tasarım, İtalya barok döneminden esinlendi. Dantel işlemeli elbisesi ile şıklığını bir kez daha kanıtlayan Wilma Elles, gecede iddialı tarzı ve doğallığıyla davetlilerden tam not aldı. Instagram hesabından "Harika elbiseme herkes bayıldı" notuyla paylaşım yapan Elles'in pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
İstiklal caddesinde patlama haberini yarışmanın bitiminde öğrenen Elles, "Çok üzgünüm, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
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