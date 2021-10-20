Son dakika magazin haberleri!

Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu, Burcu Biricik doğal haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı gibi magazin dünyasında yaşanan olaylarla ilgili son dakika haberler burada yayınlanmaktadır.

BURCU BİRİCİK MAKYAJSIZ, ŞALVARLI HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, Ayvalık'a gitti. Burada şalvar giyip tülbent takan Biricik'in makyajsız hali ise dikkat çekti. Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'da 'Nalan' karakterine hayat veren Burcu Biricik, hafta sonunu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçirdi.

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DİZİSİ İÇİN ÇIPLAK POZ VEREN ELİT İŞÇAN'IN FOTOĞRAFLARININ ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ

Gain platformunda yayınlanmaya başlayan Hamlet dizisinin sokak afişlerinde bir olay yaşandı. Orjinal afişte çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üzeri örtü ile kapandı. Afişe uygulanan sansür, sosyal medyada da gündem oldu. Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Elit İşcan ve Hatice Aslan'ın başrollerde oynadığı Hamlet dizisi Gain'de yayınlanmaya başlandı. Dizinin afişine uygulanan sansür ise dikkat çekti.



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ÇAĞATAY ULUSOY'UN YARGI DİZİSİNİ REDDETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Dijital platformlarda yayınlanan dizilerde rol alan Çağatay Ulusoy'un reyting rekortmeni Yargı dizisinde rol almayı reddettiği öğrenildi. Ulusoy'un reddettiği başrol ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu. Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi için ilk teklifin Çağatay Ulusoy'a gittiği öğrenildi.

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HANDE SARIOĞLU PAYLAŞTI, SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sunduğu bahis programında partneriyle yakınlaştığı görüntülerle haber olan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. Fotoğrafa telefonu ters çevirerek bakılmasını isteyen Sarıoğlu'na takipçilerinden "Göğüslerden dolayı kalp şekli çıktı" yorumu yağdı. Dans videosundan dolayı Habertürk ile yollarını ayıran başarılı sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarıoğlu, son olarak cesur göğüs dekolteli bir pozunu yayınladı.

