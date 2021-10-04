Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları

Büyük ilgiyle izlenen Masterchef yarışmasında eleme heyecanı yaşandı, sempatik isim Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden boşanıyor gibi son dakika magazin haberlerinin yer aldığı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

HADİSE SEVGİLİSİNİN KARDEŞİNİN NİŞANINA ÇİÇEK GÖNDERDİ

Şu sıralar Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı konuşulan ünlü şarkıcı Hadise'nin Dinçerler ailesi tarafından istenmediği iddia edilmişti. Hadise, sevgilisinin kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek göndererek sorun olmadığını gösterdi.

Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise'nin Dinçerler ailesinde istenmediği iddiaları şok konuşulmuştu. Bu iddialar sıcaklığını korurken, ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir hamle geldi. Hadise, iş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek gönderdi. <<<Haberin devamı için tıklayınız>>>

MASTERCHEF JÜRİ ÜYESİ DANİLO ZANNA, BOŞANIYOR

MasterChef Türkiye yarışmasında jürilik yapan Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı aldı. Ailesiyle yaşadığı evden taşınan Zanna, oğluna yakın olmak için aynı semtte bir ev tuttu.

Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli ola çiftten kötü haber geldi. <<<Haberin devamı için tıklayınız>>>

MASTERCHEF YARIŞMASINA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında, dün akşam eleme oyunu heyecanı yayınlandı. Potaya giren Şükrü, Milhan, Araz, Safanur, Mustafa ve Ateş arasından yarışmaya veda eden Şükrü oldu. Hayallerine veda eden iddialı yarışmacılardan Şükrü, vedasıyla jüri üyelerini de duygulandırdı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Hafta boyunca kaybedilen dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren yarışmacılar, en iyi yemekleri yaparak bir hafta da yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti. <<<Haberin devamı için tıklayınız>>>