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Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

15.10.2021 17:15
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Serel Yereli, mavi mayolu pozlarını paylaştı, oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin "boşandılar" iddiaları sonrası açıklama geldi, Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı 7 bölümlük mini dizisi Kasım ayında yayınlanacak gibi magazin olayları hakkındaki detaylı bilgiler bu haberimizde yer almaktadır.

Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın sinir krizi geçirdi, paylaşımlarıyla çok konuşulan Serel Yereli, mayolu fotoğraflarını paylaştı, boşandıkları konuşulan Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinden açıklama geldi gibi magazin dünyasında yaşanan olaylardan derlenen haberler bu sayfada yer almaktadır.

SEREL YERELİ MAVİ MAYOLU POZLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, güneşli havanın tadını çıkardı. Çeşme'de tatil yapan 25 yaşındaki Yereli, mavi mayosuyla verdiği pozlarla takipçileri büyüledi.

Bodrum Masalı isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

BENSU SORAL'DAN HAKAN BAŞ AÇIKLAMASI

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Bir süredir haklarında çıkan ihanet iddialarından sonra boşandıkları iddia edilen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden beklenen açıklama geldi. Dün akşam Cihangir'de görüntülenen güzel oyuncu, boşanma iddiasını yalanlayarak "Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz" açıklamasını yaptı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

NURGÜL YEŞİLÇAY MİNİ DİZİ İLE GELİYOR

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. Kamera yerine fotoğraf makinası kullanılarak hazırlandığı için dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 7 bölümlük mini dizi Poz, NFT olarak kasım ayından itibaren satışa sunulacak.

Dizileri, 100'den fazla ülkeye satılan, 2017 yılının dizi ihracat şampiyonu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. Yeşilçay'ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi Poz, NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıkacak. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

ESRA EROL'DA SİNİR KRİZİ

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

Evi terk eden eşi Gülşen Hanım'ı bulmak için Esra Erol'da programına katılan Mustafa Bey, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etti. Mustafa Bey, canlı yayında eşiyle bir araya geldi ancak yayın bittiğinde ortalık karıştı. Gülşen Hanım, sinir krizi geçirirken eşi de "Seni boşamayacağım. Başkalarının etkisi altında kalıyorsun" sözlerine yer verdi. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler

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Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler - Son Dakika Magazin


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