Ünlü rapçinin sahneden attığı elma izdihama neden oldu - Son Dakika
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Ünlü rapçinin sahneden attığı elma izdihama neden oldu

29.08.2022 12:43
Ünlü rapçinin sahneden attığı elma izdihama neden oldu

Son dönemin popüler isimlerinden rapçi Sefo, Denizli'de hayranlarına unutmaz anlar yaşattı.

Son dönemin popüler isimlerinden rapçi Sefo, Denizli'de hayranlarına unutmaz anlar yaşattı. Sefo'nun sahneden kalabalığın arasına fırlattığı elmayı yakalamak isteyen hayranları izdihama neden oldu.

Ünlü rap şarkısını Sefo, Denizli'de düzenlenen düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu. Sefo'yu dinleyebilmek için saatler öncesinden konser alanını dolduran hayranları, sarkıcının sevilen parçalarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı konserde, bölgeye özgü tarım ürünlerinden olan elma ikram edilen Sefo, elmalardan bir tanesini kendisi yerken, bir diğerini ise kabalığın arasına fırlattı. Ünlü şarkıcının fırlattığı elmayı yakalamak isteyen hayranları, kısa süreli izdiham yaşanmasına neden oldu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Sefo, Yerel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü rapçinin sahneden attığı elma izdihama neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü rapçinin sahneden attığı elma izdihama neden oldu - Son Dakika
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