Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş: İftiralara inanmayın - Son Dakika
Üye Girişi

Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş: İftiralara inanmayın

17.11.2022 11:28

Eşi Ebru Şallı'ya darbettiği iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş'un bu sefer de kızını kaçırarak şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Anne Gonca Derin'in, "Kızım kaçırıldı ve şiddet görüyor. Bulunmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" sözlerinin ardından açıklama yapan Akkuş, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Çocukları ara tatillerinde pedagog eşliğinde tatile çıkardım. Asılsız iftiralara inanmayın" ifadelerini kullandı.

Gonca Derin, 2007-2018 yılları arasında evli kaldığı Uğur Akkuş'un kızını kaçırdığını hatta şiddet uyguladığını iddia etti. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Derin, kızının "Beni kucağına alarak oraya zorla soktu, lütfen ben alın" dediği ses kaydını paylaştı. Şiddet ve kaçırma iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş, sessizliğini bozdu.

Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: İftiralara inanmayın
Uğur Akkuş ve Gonca Derin

KIZININ YARDIM İSTEDİĞİ SES KAYDINI YAYINLADI

Instagram hesabından paylaşım yapan Gonca Derin, "Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldı. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz. Lütfen kızıma bir şey olmasın. Kendi ayağına sıkma bırak çocuğumu, kaçamazsın. Tutuklanacaksın yapma. Sabaha kadar buradayım. Çıkmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" dedi. Derin ardından oğlunun telefonu üzerinden kızıyla konuştuğu anları yayınladı. Söz konusu videoda Aden'in ağlayarak "Beni kucağına alarak oraya zorla soktu, ben de altıma yaptım. Lütfen beni gelin alın. Lütfen çabuk gelin" dediği anne Gonca Derin'in de kızını sakinleştirmeye çalıştığı duyuldu.

Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: İftiralara inanmayın

AKKUŞ: ÇOCUKLARIMLA TATİLE ÇIKTIM, İFTİRALARA İNANMAYIN

Geçtiğimiz günlerde eşi Ebru Şallı'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş, kızını kaçırdığı ve şiddet uyguladığı iddiasına sessiz kalmadı. Instagram hesabından lüks teknesiyle boğaz turu yaptığı anları paylaşan Akkuş, ardından yazılı bir açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Akkuş, "Hakkımda yine asılsız bir takım İftiralar atılmış; kendi çocuklarımı kaçırdım diye. Bakmakla korumak, kollamak ilgi ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum kendi çocuklarım, ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım bütün karalama asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen!" ifadelerini kullandı.

Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: İftiralara inanmayın

"KIZIMI TESLİM ETTİLER"

Öte yandan sabaha karşı kızının karakola teslim edildiğini duyuran Gonca Derin, "Kızımızı Feriköy Çocuk Şube'ye teslim ettiler. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Destek olan, dua eden herkese çok çok teşekkür ederim. Sabah 05.30'da kızımızı aldık, evimize gidiyoruz. Şükürler olsun" dedi.

Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: İftiralara inanmayın
Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı ileri sürülen Uğur Akkuş sessizliğini bozdu: İftiralara inanmayın
Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor
YORUMLAR
500
Çölde verdiği pozları paylaşan Şevval Sam'ın düzgün fiziği tam not aldı. Çölde verdiği pozları paylaşan Şevval Sam'ın düzgün fiziği tam not aldı. Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

Gonca Derin, Uğur Akkuş, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş: İftiralara inanmayın - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Dünya devleri Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu
11:10 Sağlık kontrolüne götürülen Taksim bombacısına vatandaşlardan ağır tepki
11:08 Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş: İftiralara inanmayın
10:46 AK Partili isimden erken seçim tartışmalarına son nokta: Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok
10:38 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 1.059 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Gıda krizi ile ilgili dünyayı rahatlatan açıklama Ukrayna'dan geldi: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı
10:36 Türkiye iki dev organizasyon için ön teklif dosyasını UEFA'ya sundu
10:01 Cristiano Ronaldo'nun çarpıcı açıklamalarında yeni perde: Kötü anlamda şaşırdım
09:52 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı
09:52 Engelli eşinin arkasından yürüyen kadın iki araç arasında kalarak yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 11:36:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kızını kaçırarak şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş: İftiralara inanmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement