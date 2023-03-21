Yeliz Yeşilmen ve Hande Sarıoğlu kavgaya tutuştu! Yasal yollara gidilecek - Son Dakika
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Yeliz Yeşilmen ve Hande Sarıoğlu kavgaya tutuştu! Yasal yollara gidilecek

21.03.2023 15:38

Sunucu Hande Sarıoğlu'nun katıldığı canlı yayında sorumluluk almak istememesiyle ilgili söylediklerine kızan Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Hoş bir bayansın, özellikle kalçaların çok güzel ama boşsun" ifadelerini kullandı. Yeşilmen'in sözlerine cevap veren Sarıoğlu ise, "Evli insanlarla birlikte olup dayak yiyen değil miydi? Karşıma geçsen iki kelime laf edemezsin" diyerek tepki gösterdi. Sarıoğlu'nun sözlerine sinirlenen Yeşilmen, dava açacağını belirtti.

Hakan Akkaya ile yaşadığı tartışma sonrası sunuculuk yaptığı Stil İkonu yarışmasından ayrılan Hande Sarıoğlu, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yarışmada Akkaya ile yaşadıklarından bahseden Sarıoğlu'nun sorumluluk almakla ilgili söyledikleri Yeliz Yeşilmen'i kızdırdı.

YEŞİLMEN: GÜZELSİN AMA BOŞSUN

Programı izlerken Hande Sarıoğlu'nun "Sorumluluk alamam, evlenemem" sözlerine kayıtsız kalamayan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından video yayınlayarak "Canım sen 34 yaşında hala gece kulübüne gideceğim diye kedi, köpek sahiplenemem, evlenemem, sorumluluk alamam diyorsan... Kim bu arkadaşımız bilmiyorum. Sorumluluk alamayan bir insanın bu dünyaya geliş amacı nedir? Sorumluluklar alacağız, bizlere yükler yüklenecek. O sınavları verip, çıkacağız ki insan olduğumuzu hatırlayalım. İnsan olmak sadece kulüplere gitmek ve kendini sevmek değildir. Şiddetle kınıyorum. Takipçilerim söyledi, haber spikeriymiş. Hoş da bir bayan, özellikle kalçaları çok güzel. Dans ettiği için kovulmuştu. Kız hala aklın fikrin dansta mı? Seni Allah ıslah etsin. Güzelsin, hoşsun ama üzgünüm boşsun" dedi.

Yeliz Yeşilmen ve Hande Sarıoğlu birbirine girdi! Yasal yollara başvuracak

SARIOĞLU: EVLİ İNSANLARLA BİRLİKTE OLUP DAYAK YİYEN DEĞİL MİYDİ?

Canlı yayında Yeliz Yeşilmen'in söylediklerini duyan ve sinirlerine hakim olamayan Hande Sarıoğlu ise "Geçmişini bu kadar çabuk unutan insanlar böyle yorum yapabiliyor mı gerçekten? Alzheimer mi olmuş geçmişini unutarak. Evli insanlarla birlikte olup dayak yiyen sen değil miydin? Beni tanımıyorsun, karakterimi bilmiyorsun. Karşıma geçsen iki kelime laf edemezsin" şeklinde konuştu.

Yeliz Yeşilmen ve Hande Sarıoğlu birbirine girdi! Yasal yollara başvuracak

YEŞİLMEN: BANA SÖYLEDİKLERİNDEN DOLAYI DAVA AÇACAĞIM

Sarıoğlu'nun sözlerine sinirlenen Yeliz Yeşilmen, yeni bir açıklama daha yaparak yasal yollara başvuracağını söyledi. Sarıoğlu'na tepki gösteren Yeşilmen, şu ifadeleri kullandı: "Ben seninle tatlı tatlı konuştum. Yorum yapabilirim. Ben de o programa çıktığımda yorumlar geliyor. Böyle hunharca, psikolojik şiddet, fiili şiddet uygulayarak yapmıyorum. Hande midir nedir çok terbiyesizce ve ayıp konuştu. Hemen bugün kendisine dava açıyorum. Ben ona karşı incitici ve alçaltıcı bir şey söylemedim. Sadece sorumluluk almak güzeldir dedim. Çok ayıp, hiç yakıştıramadım. Gitsin bu işin duayenlerinden eğitim alsın. Böyle çan çan konuşmasın. Son yıllarda çıkan fenomen ve ünlüler kendilerini Kaf Dağı'nda zannediyor. Ben böyle gelen eleştirilere saldırmıyorum. Bana söyledikleri sözlerden dolayı dava açıyorum ve gelirini de hayvan hakları için kullanacağım."

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Yeliz Yeşilmen, Hande Sarıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeliz Yeşilmen ve Hande Sarıoğlu kavgaya tutuştu! Yasal yollara gidilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeliz Yeşilmen ve Hande Sarıoğlu kavgaya tutuştu! Yasal yollara gidilecek - Son Dakika
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