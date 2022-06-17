Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım - Son Dakika
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Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım

17.06.2022 14:59

Survivor'daki sunuculuk kariyerini bitirerek ailesiyle Muğla'ya taşınan Alp Kırşan, işinden neden ayrıldığını açıkladı. Survivor'daki işini aile özlemi nedeniyle bitirdiğini belirten Kırşan, "Ayrılma kararımı son Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım" ifadelerini kullandı.

Eski Survivor yarışmacısı Alp Kırşan 2012 yılında Acun Ilıcalı ile anlaşarak yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında uzun yıllar sunuculuk yaptığı yarışmanın sunuculuğundan ayrılan Alp Kırşan, yıllar sonra ayrılık kararıyla ilgili konuştu.

"BENİM ÇOCUKLAR MUSTAFA TOPALOĞLU'NA PABUCU TERS GİYDİRİR"

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen Beyaz Gece'de sunuculuk yapan Alp Kırşan, samimi açıklamalar yaptı. Oyuncu eşi Zeynep Kırşan ve iki oğluyla gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Kırşan, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar. Bu yaş grubu çok zeki ve ailecek çok mağduruz . Buradan sesleniyorum; iki çocuk yapacaksanız ve ikincisi de erkek olacaksa dikkat edin... İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir" dedi.

Alp Kırşan, Survivor'dan niye ayrıldığını anlattı: Ailemle özleyince ayrıldım

"AİLEMLE BULUŞUNCA SURVIVOR'DAN AYRILMA KARARI ALDIM"

Acun Medya'nın ayrılışı hakkında konuşan Alp Kırşan, sözlerine şöyle devam etti: "Survivor'dan ayrılma kararımı son Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım "Kariyer mi yoksa aile mi?" sorusuyla o anda yüzleştim."

Alp Kırşan, Survivor'dan niye ayrıldığını anlattı: Ailemle özleyince ayrıldım
Alp Kırşan, Survivor'dan niye ayrıldığını anlattı: Ailemle özleyince ayrıldım
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Mustafa Topaloğlu, Alp Kırşan, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım - Son Dakika


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