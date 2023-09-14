Merve Aydın, Survivor All Star 2024'ün 9. yarışmacısı oldu - Son Dakika

Merve Aydın, Survivor All Star 2024'ün 9. yarışmacısı oldu

Son Güncelleme: 14.09.2023 11:14

Survivor yarışmasının 2024'te gerçekleşecek All Star bölümünde Merve Aydın da yer alacak. Aydın'ın yarışmada yer alacağını duyuran Acun Ilıcalı, "Yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star'da" dedi.

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran ve Poyraz Yiğit'in ardından yeni yarışmacısı Merve Aydın oldu.

"YAŞADIĞI SAKATLIK KABUSUNDAN SONRA ZAFER İÇİN ALL STAR'DA"

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de 2014, 2015 ve 2018 yıllarında mücadele eden Merve Aydın olduğunu açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Aydın, "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star'da. Merve her zaman Merve'dir" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star 2024'ün 9. yarışmacısı Merve Aydın oldu

Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Aydın, Survivor All Star 2024'ün 9. yarışmacısı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Aydın, Survivor All Star 2024'ün 9. yarışmacısı oldu - Son Dakika
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