Nikah masasına oturmaları beklenen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken birbirini sildi

Survivor'ın son sezonunda şampiyon olan ve şampiyonluğu günlerce tartışılan Nisa Bölükbaşı, aynı yarışmada olduğu Ogeday Girişken ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Yarışma esnasında ilişkilerini göz önünde yaşamayan ikili, Türkiye'ye döndükten sonra aşklarına dolu dizgin devam etti. Evlenecekleri beklenen çiftin kötü haber geldi.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşan ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Nisa ve Ogeday'ın Instagram'dan birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını da silmesi ayrılık iddiasını güçlendirdi. İkiliden ayrılık iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.