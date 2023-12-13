Tan Taşçı, Sina Osmanoğlu\'nun paylaşımını ifşa etti

Sosyal medyadaki paylaşımları ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Sina Osmanoğlu isimli fenomen, Tan Taşçı'nın kendisine "Tatlı şehzade, seni görmek için Amerika'ya mı gelmek gerekir?" yazılı mesaj attığını söyleyerek ifşa etti.

Günlerdir magazin basınında yer alan konuyla ilgili açıklama yapan Taşçı, Osmanoğlu'nun takipçi sayısını artırmak için mesaj attığını ve paylaşımın gerçek olmadığını belirterek dava açacağını belirtti.

"ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Attığı iddia edilen mesajı ifşa olan Tan Taşçı, Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir şahıs kurumsal Instagram adresimizden yazılmış gibi göstererek fake bir mesajla yapay bir gündem oluşturdu.

Bu sahte paylaşımı gören bazı magazin siteleri hız kesmeden çirkin başlıklarla itibar zedeleyici haberler yaptılar. Akşama kadar sosyal medyada garip hakaretlere ve şiddete maruz kaldım."

"TAKİPÇİ KASMAK İÇİN YAPMIŞ"

"Halbuki araştırıldığında aynı hesap Ricky Martin, Dua Lipa, Lady Gaga, Joe Biden gibi isimlerle bile aynı manipülatif fake paylaşımları yapmış, güven oluşturmayan, kendi söylemi ile 'şakalar' yapan ama çok belli ki kendine bilinirlik ya da takipçi sağlamak isteyen bir şahıs.

Mesela Amerika'da kimse bu mesnetsiz haberleri görmedi, gündem oluşturmadı. Peki bu durumda bizim magazin mecraları neye hizmet ediyor? Bu haberleri yapmadan, bir sanatçının itibarına zarar vermeden önce konunun doğruluğunu araştırmak gerekmez mi?

Üstelik iletişimin ve erişimin rahatça sağlandığı günümüzde ufacık çocukların bile telefonlara yükleyebileceği basit uygulamalarla bu yazışmaların yapılabildiğini herkes biliyorken."

"ŞAHIS PAYLAŞIMIN ŞAKA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Aynı şahıs akşam vakitlerinde bir video ile bu paylaşımın bir şaka olduğunu ve isteği dışında yanlış yerlere gittiğini açıkladı ve buna rağmen hala bazı haber siteleri basit başlıkları ile bize zarar verme ve bu yalan haberi kaldırmama gayreti içerisindeler.

Bunun tamamen kötü niyet olduğunu görüyorum ve gereken hukuki süreci bundan sonra tüm dijital faşizmizorbalık mağdurlarına emsal olacak şekilde yürüteceğimize söz veriyorum!"