Kanser tedavisi gören Tanyeli, sahte bağış gecesi düzenlenmesine tepki gösterdi: İtibar etmeyin - Son Dakika

Kanser tedavisi gören Tanyeli, sahte bağış gecesi düzenlenmesine tepki gösterdi: İtibar etmeyin

Son Güncelleme: 21.08.2023 15:00

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, son kemoterapinin etkilerini atlatamadığını ve zor günler geçirdiğini söyledi. Ayrıca, aralarında 35 yıllık sanatçı dostunun da bulunduğu bir gurubun kendisi adına bağış topladığını iddia etmesine de tepki gösteren Tanyeli, "Bana gelen bir destek yok, benim duyuru yapmadığım bir şeye itibar etmeyin" dedi.

Bir süre önce pankreas kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi gören Tanyeli, 2 hafta boyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmadığı için takipçilerini meraklandırdı. Son aldığı kemoterapinin kendisine çok ağır geldiğini ve etkilerini atlatamadığını söyleyen Tanyeli, bu süreçte kendi adının kullanılarak bağış toplanmasına da tepki gösterdi.

"3 GÜN 3 GECE KEMOTERAPİ ALIYORUM"

Tedavi sürecinde zor günler geçirdiğini ve yan etkilerinin ağır geldiğini söyleyen Tanyeli, Instagram hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok zor iki hafta geçti. Kemoterapinin etkisi ilk defa bu kadar uzun sürdü. Son tahliller daha çıkmadı. İki gündür kendimdeyim, enerjim var. Üç gün üç gece kemoterapi alıyorum. Yan etkileri de iki gün sürüyor toplam beş gün hastanede yatıyorum. Bu sefer ağır geçti, duygusal olarak da iyi değildim, ondan kemoterapi yordu. 2 haftadır hiçbir şey yapamadım. Çok mesaj aldım ama bu seferki yan etkiler çok ağır oldu. Bu gibi hastalıklarda moralin motivasyonun yerinde olacak.

"35 YILLIK SANATÇI DOSTUM YARDIM GECESİ YAPMIŞ BANA PARA GELMEDİ"

Ama insanların düşüncesizliklerinden, bu hastaları vebalı gibi görüyorlar en yakın dostların en uzak kalıyor. En uzak kalan bir an da en yakının oluyor... Geçtiğimiz iki hafta boyunca beni çok üzen şeyler oldu. Bundan dolayı kemoterapi biraz ağır geçmiş olabilir. Kelimelerime dikkat etmek istiyorum, içlerinde çok yakın olduğum 35 yıldır kardeşim gibi gördüm sanatçı dostum da olduğu için bu konuda iyi niyetlerinden şüpheye düşmek istemediğim insanlar benim rızam olmadan bir anons yapmışlar. Bana bir destek istemişler. Bana gelen bir destek yok. O geceyi çok konuşmak istemiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim var onun iyi niyetimden şüphem yok. Benim duyuru yapmadığım bir şeye lütfen itibar etmeyin."

"HERKES PARA PEŞİNE DÜŞMEYE BAŞLADI"

"Benim beklentim yok, bana gelen bir şey de yok. Böyle geceleri duyup bende çok büyük paralar varmış gibi, iki kuruşa alınacak şeye 100 kuruş istenmeye başladı. Herkes para peşine düşmeye başladı. Böyle şeyler insanı çok yoruyor. Hastalığımı mı düşüneyim, ne sanıyorlarsa... Herkesin benimle ilgili bir düşüncesi var. 'Tanıdığım' dediğim insanları tanımıyormuşum! Bir paradır gidiyor... Nerede bu para, kim de bu para? Fani dünyanın ani değişen insanları... Dost olan sen de para var sanıyor, bir anda başka bir şey oluyor. O kadar hassas konular ki... Allah bana 'çekil' dedi. "Sen tedavini olmaya devam et. İnsanların bu fani dünyada nasıl değiştiğine bak" dedi. Siz giderken ben dönüyordum. Şu an tedavime odaklanmak zorundayım ama zamanı gelecek...

"MADDİ OLARAK ÇOK HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM"

Herkes 'Tanyeli çok büyük para topladı' diyor. Nerede bu para? Ben de yok çünkü! Dostlarım böyle bir destek gelmesinden çok memnun olurdu. Çok hazırlıksız yakalandım, çalışmıyorum. Hayatımız Avustralya'da dolayısıyla bir sıkıntıdan geçiyoruz. Bu geceyi duyan bende çok büyük para var sanıp telefon açmaya başladılar..."

Tanyeli, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören Tanyeli, sahte bağış gecesi düzenlenmesine tepki gösterdi: İtibar etmeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Tanyeli, sahte bağış gecesi düzenlenmesine tepki gösterdi: İtibar etmeyin - Son Dakika
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