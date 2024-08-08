Tarkan'ın terli havlu atma olayı - Son Dakika
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Tarkan'ın terli havlu atma olayı

Tarkan\'ın terli havlu atma olayı

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Megastar Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına atması dikkat çekti.

08.08.2024 10:54
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Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Megastar Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına atması dikkat çekti.

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı Tarkan sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Samsunlu müzikseverler, özel gecede Megastar Tarkan ve rap müziğin öncülerinden Ceza'yı canlı dinleme fırsatını yakaladı. Muhteşem gecede sahneye önce Ceza çıktı ve seslendirdiği parçalarla sevenlerini coşturdu. Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı. Tarkan sevilen birçok şarkısını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

"Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor"

Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane" dedi. Seyircinin cevabı duyulmazken, "Havlu kalmadı kız" diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Tarkan'ın terli havlu atma olayı - Son Dakika

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