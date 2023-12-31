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Tayfun Duygulu... 'OLMAMASI GEREKEN ZAMANDA EVLENDİM!' - Son Dakika
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Tayfun Duygulu... 'OLMAMASI GEREKEN ZAMANDA EVLENDİM!'

1991 yılında çıkardığı, klip yönetmenliğini Barış Manço'nun yaptığı 'Hadi Yine İyisin' parçasıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, kariyerinin en büyük hatalarını açıkladı. Üç evlilik yapan iki çocuk babası 54 yaşındaki müzisyen, şöhretin zirvesinde evlendiği için pişmanlık yaşadığımı açıkladı.

Tayfun Duygulu... \'OLMAMASI GEREKEN ZAMANDA EVLENDİM!\'
31.12.2023 - 00:28,
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Şarkıcı ve söz yazarı kimliğiyle 90'lı yıllara damga vuran Tayfun Duygulu, önceki gün eşi Bella ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Ünlü isim, müzik sektöründe ilk çıkış yaptığı dönemde sürekli kıyaslandığı Tarkan'a destek olduğunu söyledi. Duygulu, en büyük rakibi olarak gösterilen Tarkan'ın 'Kimdi' şarkısında arkada saksafon çaldığını ilk kez açıkladı.

Tayfun Duygulunun evlilik pişmanlığı Hata yaptım

"TARKAN'LA YAKIN ARKADAŞTIK"

Ben çıktığımda Tarkan yoktu. Benim imajım belliydi, deri giyen adam olarak çıktım, elinde saksafon olan ve deriler giyen bir şarkıcı olarak. Aramızda ciddi rekabet vardı o zaman.

Karşılıklı olarak atışıyorduk medya üzerinden. Biz yakın arkadaştık bu arada Tarkan'la. Onun Kimdi şarkısında arkada saksafon çaldım. Şimdi bunlar hep teknik hata olarak geliyor bana. Benim menajerim bir şey söyleyince ona itiraz edemiyordum.

Tayfun Duygulunun evlilik pişmanlığı Hata yaptım

"OLMAMASI GEREKEN ZAMANDA EVLENDİM"

Kariyerinin bir diğer pişmanlığının genç yaşta Kayahan'ın kızı Beste Açar'la evlenmek olduğunu belirten Tayfun Duygulu, bu evlilikte kayınpederinin gölgesinde kalmış gibi algı oluştuğunu itiraf etti.

Olmaması gereken bir zaman diliminde evlendim. Birinin albümünde çalmış olunca sanki onun arkasında kalıyormuşsun gibi oluyor bizim ülkede. Halbuki Tarkan'ın, Kayahan'ın ve pek çok ismin albümünde çaldım.

O dönem evliliğim hata olabilir. Kayahan'ın arkasında çalmak kariyerime zarar vermiştir diye düşünüyorum. Sanki ülkede pek çok şarkıya ve hite imza atmış birisi değilmiş gibi görülüyorsun. İnsan hatalarıyla büyüyor ama ben bunları tecrübe olarak görüyorum.

ÜÇ EVLİLİK, İKİ ÇOCUK

Tayfun Duygulu, 1996 yılında usta sanatçı Kayahan'ın kızı, 1995 Türkiye 3. güzeli Beste Açar ile hayatını birleştirdi. Kısa süren evliliğinin ardından bir dönem modellik yapan Tuğçe Kepekçi ile nikah masasına oturdu. Bu ilişkiden iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

2018'de Kepekçi'den boşanan müzisyen, 2020'de mimar Bella Duygulu ile mutluluğa 'evet' dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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