Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açıldı - Son Dakika
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Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açıldı

Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açıldı

Bir dönem izlenme rekorları kıran Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan Popstar Özlem Güneş tesettüre girip adını bile değiştirmişti. Aradan geçen zamanda açılıp saçılan Gürses, eşinden de boşandı. Gürses, açılma nedenini de botoks yaptırmasına bağladı.

22.10.2024 11:12
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Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar Türkiye'ye sesiyle damga vuran Özlem Güneş daha sonra adını da değiştirip tesettüre girmişti.

"YAKLAŞIK BİR AYDIR AÇIĞIM"

Önceki gün sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Güneş, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kocasından boşandığını ve tesettürden çıktığını söyleyen Güneş, "Yaklaşık bir aydır açığım ve o yüzden buralarda yokum. Kimseye kötü örnek olmak istemediğimden paylaşımlar yapmıyorum" dedi.

NEDEN AÇILDIĞINI DA ANLATTI

Güneş, açıklamasının devamında ise "Son zamanlarda yaşadıklarımdan mıdır bilmiyorum ama tesettüre zarar veriyordum (botokslar, kremler vs.)... Bunlar tesettüre yakışmayan şeyler. Kim bilir belki bir gün daha sağlam bir imanla tekrar dönerim" ifadelerini kullandı.

İşte Özlem Güneş'in o paylaşımları;

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Son Dakika Magazin Tesettüre girip adını bile değiştiren Popstar Özlem Güneş açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser:
    biz galatasarayın tek gecelik değil ebediyen kocasıyız biz BEŞİKTAŞLIYIZ 38 73 Yanıtla
  • Feridun Toprak:
    yine Ferhat alakasız haberle alakasız yorum yapmaya gelmiş 39 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş haber 28 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DIN EN BUYUK SÖMÜRÜ ARACI OLMUS BUNLARIN ELINDE 17 2 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    burada bizi ilgilendiren bir haber içeriği yok 16 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIZ TAYTLI, TANGALI, G SITRING LI KULÜP 8TAŞ IN EBEDI KOCASIYIZ, BU KONUDA TEK ESLİLİGİ TERCIH EDIYORUZ, FEROS TA KUMAMIZ 11 4 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Arkadaşlar ferhat eser benim oğlumdur lütfen fazla söğmeyin 8 7 Yanıtla
  • Kemsl:
    basacan bunlara 8 4 Yanıtla
  • Hayal Gozlum:
    Erkeksen hafta sonu bekle eğer yenerseniz şeref sözü gelcem yanına ozaman bjk olacağım ben 1 gs fanatikin eğerki yenilerseniz canlı yayın açacak bütün gsları af ve özür dileyeceksin böyle saçma haberleri gs laf atma 5 2 Yanıtla
  • Akgün Can:
    bizleri çok ilgendiren bir konu değil boş haberleri vermeyin son dakika haberlere 6 0 Yanıtla
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