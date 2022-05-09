Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a "Gülşen" benzetmesi - Son Dakika
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Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a "Gülşen" benzetmesi

09.05.2022 16:30

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle gündeme gelen isimlerden olan Simge Sağın, son konserinde transparan bir elbise tercih etti. Sağın hakkında sosyal medyadan yapılan, "Gülşen'in yolunda gidiyorsun" yorumu da dikkat çekti.

Gülşen, Aleyna Tilki, Hande Yener ve Simge, son zamanlarda konserlerinde tercih ettikleri kıyafetlerden dolayı gündemden düşmüyor. Son olarak İzmir'de sahneye çıkan genç şarkıcı, cesur kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

TRANSPARAN ELBİSESİ BEĞENİLMEDİ

Transparan mini bir elbise giyen şarkıcı, sahnede çektirdiği pozları 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Simge Sağın'ın kısa sürede sosyal medyada gündem olan kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları, şarkıcıyı sert bir dille eleştirdi. Sağın'ın kıyafetini beğenmeyen birçok kullanıcı "Gülşen'e özenip sahneye iç çamaşırı ile çıkmış" yorumu yapıldı.

İşte Simge'nin tepki çeken kıyafeti ve yorumlar...

Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti
Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti
Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti
Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti
Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a Gülşen benzetmesi
Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a Gülşen benzetmesi
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Son Dakika Magazin Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a 'Gülşen' benzetmesi - Son Dakika


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