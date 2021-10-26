Üye Girişi
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı - Son Dakika

Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı

26.10.2021 11:44

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi görüntü yönetmeni Sami Saydan'ın trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Büyüküstün, eski sevgilisini bu acılı gününde yalnız bırakmadı.

Ünlü görüntü yönetmeni Sami Aydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan, geçtiğimiz günlerde Göztepe'de motosikletiyle kaza yaptı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 19 yaşındaki Saydan, dün son yolculuğuna uğurlandı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Saydan, dün Karacaahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Cumhuriyet Köyü Mezarlığı'na defnedildi. Evlat acısıyla yıkılan Sami Saydan, oğlunun tabutunu taşıdı ancak zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.

Tuba Büyüküstün, 19 yaşındaki oğlunu toprağa veren eski sevgilisi Sami Saydan'ın cenazede yalnız bırakmadı

TUBA DA CENAZEYE KATILDI

Eski sevgilisi Sami Saydan'ın oğlu için kan arayışından yardımcı olan Tuba Büyüküstün, cenaze törenine de katılarak destek oldu.

Tuba Büyüküstün, 19 yaşındaki oğlunu toprağa veren eski sevgilisi Sami Saydan'ın cenazede yalnız bırakmadı

2 YIL AŞK YAŞAMIŞLARDI

Tuba Büyüküstün ile Sami Saydan yıllar önce 2 sene aşk yaşamıştı. Ayrılık sonrası açıklama yapan Büyüküstün, "2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık" demişti.

Tuba Büyüküstün, 19 yaşındaki oğlunu toprağa veren eski sevgilisi Sami Saydan'ın cenazede yalnız bırakmadı
Tuba Büyüküstün, 19 yaşındaki oğlunu toprağa veren eski sevgilisi Sami Saydan'ın cenazede yalnız bırakmadı
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı

Tuba Büyüküstün, Sami Saydan, Göztepe, Cenaze, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boksör Ünsal Arık'tan hırsızlık suçlaması: Demet Evgar'a verdiğim Anıtkabir kemeri nerede? 11:59 Boksör Ünsal Arık'tan hırsızlık suçlaması: Demet Evgar'a verdiğim Anıtkabir kemeri nerede? 11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başladı, 548 liradan işlem görüyor 11:48 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başladı, 548 liradan işlem görüyor
Hz. Muhammed'in 11:22 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor 11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti 10:55 Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak 10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak

Son Dakika Haberleri
11:48 Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı
11:48 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başladı, 548 liradan işlem görüyor
11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
11:44 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı
11:36 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler
11:21 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık
11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor
11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda
11:02 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Faze Clan, 1 milyar dolarlık anlaşma ile espor dünyasında bir ilke imza atıyor Faze Clan, 1 milyar dolarlık anlaşma ile espor dünyasında bir ilke imza atıyor         
11:55
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim         
11:17
Azra'ya tecavüz edip cesedini parçalara ayıran cani, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak Azra'ya tecavüz edip cesedini parçalara ayıran cani, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak         
11:10
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 12:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement