Tuba Ünsal Yapımcı Oldu

Yakın zamanda Zorlu PSM sahnesinde seyirci ile buluşacak olan 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyununun yapımcılığını üstlenen Ünsal, aynı zamanda da sahnede olacak. Provaları devam eden 'Adı Aylin' adlı oyunun prova arasında objektiflere yansıyan güzel oyuncu, "yoğun bir şekilde yeni oyunumuz için hazırlanıyoruz. Önümüzde ki hafta da izleyicimizle buluşacağız. Prova arasında bende kısa bir yemek molası verdim." açıklamasında bulundu.

Tuba Ünsal kimdir?

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Annesi el sanatları öğretmeni, babası ise asker olan Ünsal'ın Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası vardır. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okuyan oyuncu, ortaokul eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. Lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Ünsal, lisede olduğu dönemde voleybol takımında ve tiyatro kulübünde aktif rol almaktaydı. Lisans eğitimine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümünde başlayan Tuba Ünsal, henüz birinci sınıfta olduğu sırada öğrenimine ara verdi ve daha sonra eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesinde tamamladı. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katılan Tuba Ünsal, bu yarışmadan sonra profesyonel olarak mankenlik yapmaya başladı. Mankenlik kariyerine devam ettiği sırada Fransa'ya giden oyuncu, birkaç ay burada Kartal Sanat Tiyatrosu'nda yer aldı ve burada "Rıfat Ilgaz Sahnesi"nde oyunculuk yaptı. Daha sonra Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi alan ünlü isim, birçok televizyon dizisi ve sinema filminde yer aldı ve televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde sergilediği oyunculukla da dikkatler üzerine çekmeyi başardı.

2004 yılında Cem Cantaş ile evlenen güzel oyuncu, bu beraberliği 2006 yılında sonlandırdı. 2010 yılında ikinci evliliğini yaparak Murat Pilevneli ile evlenen Tuba Ünsal, 2012 yılında Pilevneli'den boşandı. Bu evliliğinden 2010 yılında doğan Sare Pilevneli adında bir kızı var. Üçüncü evliliğini 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştiren oyuncunun 24 Kasım 2013 tarihinde dünyaya gelen Civan Mert Cabas adında bir oğlu var. Daha sonra Elisabeth Mas ile boşanma sürecinde olan iş insanı Caner Karaloğlu ile ilişki yaşayan Tuba Ünsal'ın bu beraberliği bu yılın başında sonlanmıştı. Şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan oyuncunun adı, son olarak Türkiye'nin 25'inci zengini Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan 30 yaşındaki torunu Yusuf Aydın ile anılıyor.