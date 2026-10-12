Türk model dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı - Son Dakika
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Türk model dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

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Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, Mister Global 2026 yarışmasında Nijerya ve Filipinler'i geride bırakarak birinci oldu. Brüksel'de yaşayan ve oyunculuk hedefleyen Divrikli, dört dil biliyor.

Türkiye’yi temsil eden Dilhan Divrikli, Tayland’ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall’da düzenlenen Mister Global 2026 finalinde jüri karşısına çıktı. 10 Ekim’de gerçekleştirilen yarışmada Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle son üçe kalan Divrikli, birinciliği kazanarak Mister Global 2026 unvanını aldı.

SON ÜÇTE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yarışmacılar, final öncesinde yaklaşık 10 günlük kamp programına katıldı. Bu süreçte etkinlikler, sunumlar ve değerlendirme aşamalarından geçen adaylar, final gecesinde podyuma çıktı.

Türk model dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Jürinin değerlendirmesi sonucunda Türkiye temsilcisi Divrikli, Nijerya ve Filipinler’den gelen rakiplerini geride bırakarak yarışmayı birinci tamamladı.

Türk model dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

BRÜKSEL’DE YAŞIYOR, OYUNCULUK HEDEFLİYOR

Daha önce Türkiye’deki modellik yarışmalarında da derece elde eden Divrikli, yaşamını Belçika’nın başkenti Brüksel’de sürdürüyor. Ailesinin Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesiyle bağları bulunan modelin dört dil konuşabildiği belirtiliyor.

Türk model dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Modelliğin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyan Divrikli, gelecekte kariyerini bu alanda da sürdürmeyi hedefliyor.

FilipinlerBrükselTürkiyeNijeryaMagazinDünyaSon Dakika

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