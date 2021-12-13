Üye Girişi
Üç konser anlaşması yaptı - Son Dakika

Üç konser anlaşması yaptı

13.12.2021 11:09
Üç konser anlaşması yaptı

Pop müziğin genç ve başarılı isimlerinden Umut Akyıldız'a; sözü ve müziği kendisine ait olan Hece isimli yeni single çalışması uğurlu geldi.

DMC etiketiyle yayınlanan yeni şarkısıyla kısmeti adeta açılan yakışıklı şarkıcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Green City otelde ilki yılbaşında olmak üzere üç konser anlaşmasına imza attı. Otel'in Genel Müdürü Ersan Taş ile anlaşmayı imzalayan Akyıldız, yılbaşına özel hazırladığı repertuarı ve güçlü sahne performansı ile izlemeye gelenlere unutulmaz bir eğlence sunmaya hazırlanıyor. Yakışıklı şarkıcı, "Her zaman kaliteli işlerin içinde olmaya özen gösterdim. Yeni şarkım kısa sürede çok beğenildi. Aldığım yorumlar çok güzel ve gurur verici. Bana da 'Hece' çok uğurlu geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'da yeni yılda sahne alacak olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Üç konser anlaşması yaptı
Üç konser anlaşması yaptı

Azerbaycan, Konser, Bakü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Üç konser anlaşması yaptı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor! 11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi 11:07 Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! 10:59 ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! Kağıt gibi ezilen araçtan mucize kurtuluş! Herkes hayrete düştü 10:57 Kağıt gibi ezilen araçtan mucize kurtuluş! Herkes hayrete düştü Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar

Son Dakika Haberleri
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
11:08 Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi
11:07 PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler
11:07 Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi
10:59 ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak!
10:57 Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar
10:46 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri
10:45 Aşılar, Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den can sıkıcı araştırma
10:43 Öğrenciler dikkat! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak
10:33 İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi         
11:09
PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler         
11:08
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar         
10:58
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu         
08:17
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:15:37. #1.11#
SON DAKİKA: Üç konser anlaşması yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement