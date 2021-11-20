Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Civan Canova ve Nursel Köse'nin paylaştığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PEŞ PEŞE MİNİ ŞORTLU POZLARINI PAYLAŞTI

Dizinin ilk bölümünde oynadığı Roman havası ile tüm dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Malbora, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Güzel oyuncu son olarak dökülen yaprakların altında mini şortuyla verdiği pozları paylaştı. Aslıhan Malbora'nın herhangi bir açıklama yazmadan yaptığı paylaşım kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

İşte Aslıhan Malbora'nın dikkat çeken pozları...