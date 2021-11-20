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Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika

Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı

20.11.2021 09:08

Show TV ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş'taki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Aslıhan Malbora, sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozlarıyla hayranlarını büyülüyor.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Civan Canova ve Nursel Köse'nin paylaştığı Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PEŞ PEŞE MİNİ ŞORTLU POZLARINI PAYLAŞTI

Dizinin ilk bölümünde oynadığı Roman havası ile tüm dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Malbora, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Üç Kuruş'un güzel oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla büyülüyor

Güzel oyuncu son olarak dökülen yaprakların altında mini şortuyla verdiği pozları paylaştı. Aslıhan Malbora'nın herhangi bir açıklama yazmadan yaptığı paylaşım kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

İşte Aslıhan Malbora'nın dikkat çeken pozları...

Üç Kuruş'un güzel oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla büyülüyor
Üç Kuruş'un güzel oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla büyülüyor
Üç Kuruş'un güzel oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla büyülüyor
Üç Kuruş'un güzel oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla büyülüyor
Üç Kuruş'un güzel oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarıyla büyülüyor

Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı

Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Üç Kuruş, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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