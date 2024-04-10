Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı - Son Dakika
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Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz\'ün sözleri duygulandırdı

Ünlü isimler, yayınladığı mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı. 24 gün arayla anne ve babasını kaybeden oyuncu Zafer Algöz ise ''Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet, ruhları şad olsun'' mesajıyla herkesi duygulandırdı.

10.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:31
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Ramazan Bayramı'nın ilk günü sevdikleriyle geçiren ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Aileleriyle pozlar veren isimler, takipçilerinin de bayramını kutladı.

ANNE VE BABASIZ İLK BAYRAM

8 Mart'ta annesi Güner Algöz'ü kaybeden usta oyuncu, 24 gün sonra da babası Cevdet Algöz'ü kaybetti. Peş peşe iki büyük acı yaşayan ve bayramı buruk geçiren Zafer Algöz, Instagram hesabından anne ve babasının fotoğrafını yayınlayarak "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

HADİSE

"Herkese sevdikleriyle birlikte huzur dolu, sağlıklı bir bayram diliyorum."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

CEM YILMAZ

"İyi bayramlar arkadaşlar, sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar, sağlıkla."

MURAT BOZ

"Sevgi, hoşgörü ve umutla dolu mutlu bayramlar. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

FAHRİYE EVCEN

"İyi bayramlar"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

IŞIN KARACA

"Ramazan bayramımız kutlu olsun. Şeker tadında… Sevdiklerimizle…"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

YASEMİN ŞEFKATLİ

"Herkese iyi bayramlar"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

ÖZCAN DENİZ

"Mutlu Bayramlar"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

BUSE TERİM

"Herkese mutlu bayramlar"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

KEREM ALIŞIK

"Düşündüm ne alıyım bu bayramda? Büyüklerimden dua, küçüklerimden gülücük, sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu; umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz; içli günler, hüzünlü günler... Bana sordular, dedim; "Ben böyle günlere giderim, gidenler benden gider." Mutlu bayramlar olsun."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

MÜGE BOZ

"Mutlu bayramlar"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

RIZA KOCAOĞLU

"İyi bayramlar dileriz Benim güzel ailem"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

MURAT DALKILIÇ

"Bayram kutlu olsun!"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

ZUHAL TOPAL

"Herkese keyifle, sağlıkla, huzurla geçecek bir bayram dileriz"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Mübarek Ramazan Bayramı'nın, güzel ülkemin güzel insanlarına sağlık, barış ve huzur getirmesini bütün kalbimle dilerim. İyi bayramlar."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Çocukluğumun bayramlarını hatırlamanın hüzünlü sevinciyle mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Canım babamın ve tüm kayıplarımızın ruhuna rahmetle."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

NİLÜFER

"Hayal ettiğiniz gibi neşe içinde sımsıcak şeker gibi bir bayram geçirmenizi dilerim. Hepinize sevgiyle sarılıyorum. Nice mutlu bayramlara."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

LEVENT YÜKSEL

"Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Mutlu bayramlar!"

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

FETTAH CAN

"Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlarımız olsun iyi bayramlar."

Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı

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Son Dakika Magazin Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı - Son Dakika

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