Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz\'ün sözleri duygulandırdı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü sevdikleriyle geçiren ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Aileleriyle pozlar veren isimler, takipçilerinin de bayramını kutladı.
8 Mart'ta annesi Güner Algöz'ü kaybeden usta oyuncu, 24 gün sonra da babası Cevdet Algöz'ü kaybetti. Peş peşe iki büyük acı yaşayan ve bayramı buruk geçiren Zafer Algöz, Instagram hesabından anne ve babasının fotoğrafını yayınlayarak "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.
"Herkese sevdikleriyle birlikte huzur dolu, sağlıklı bir bayram diliyorum."
"İyi bayramlar arkadaşlar, sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar, sağlıkla."
"Sevgi, hoşgörü ve umutla dolu mutlu bayramlar. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."
"İyi bayramlar"
"Ramazan bayramımız kutlu olsun. Şeker tadında… Sevdiklerimizle…"
"Herkese iyi bayramlar"
"Mutlu Bayramlar"
"Herkese mutlu bayramlar"
"Düşündüm ne alıyım bu bayramda? Büyüklerimden dua, küçüklerimden gülücük, sevenlerimden gönül aldım. Ne garip iki tarafını da yaşıyor insan bayramın. Bir tarafı coşku dolu; umut günleri, dayanışma günleri... Öbür tarafı buruk biraz; içli günler, hüzünlü günler... Bana sordular, dedim; "Ben böyle günlere giderim, gidenler benden gider." Mutlu bayramlar olsun."
"Mutlu bayramlar"
"İyi bayramlar dileriz Benim güzel ailem"
"Bayram kutlu olsun!"
"Herkese keyifle, sağlıkla, huzurla geçecek bir bayram dileriz"
"Mübarek Ramazan Bayramı'nın, güzel ülkemin güzel insanlarına sağlık, barış ve huzur getirmesini bütün kalbimle dilerim. İyi bayramlar."
"Çocukluğumun bayramlarını hatırlamanın hüzünlü sevinciyle mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Canım babamın ve tüm kayıplarımızın ruhuna rahmetle."
"Hayal ettiğiniz gibi neşe içinde sımsıcak şeker gibi bir bayram geçirmenizi dilerim. Hepinize sevgiyle sarılıyorum. Nice mutlu bayramlara."
"Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Mutlu bayramlar!"
"Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlarımız olsun iyi bayramlar."
Son Dakika › Magazin › Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı - Son Dakika
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