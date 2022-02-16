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Ünlü Manken Firdevs Alkan Hayatını Kaybetti İşte Ölüm Nedeni... - Son Dakika

Ünlü Manken Firdevs Alkan Hayatını Kaybetti İşte Ölüm Nedeni...

16.02.2022 13:44
Ünlü Manken Firdevs Alkan Hayatını Kaybetti İşte Ölüm Nedeni...

FLAŞ... Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren manken Tatyana Firdevs Alkan hayatını kaybetti. İşte ünlü mankenin ölüm nedeni...

'mgznnews' adlı Instagram hesabında yer alan habere göre; Yaşamını Bodrum'da sürdüren Tatyana Firdevs Alkan'ın evinde vefat ettiği öğrenildi.

Bir dönem cemiyet hayatının tanınmış isimleri arasında yer alan Jaguar Otomobilleri'nin Türkiye distribütörü Mete Küçükberber ile evli olan Alkan'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Yapılacak otopsinin ardından Alkan'ın ölüm nedeni belli olacak.

Tatyana Firdevs Alkan'ın ani ölümü sonrası Bodrum'da yaşadığı eve polisin ve savcıların gittiği de öğrenildi.

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Instagram, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Manken Firdevs Alkan Hayatını Kaybetti İşte Ölüm Nedeni... - Son Dakika Magazin


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