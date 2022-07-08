Ünlü modacı Cafer Andıç, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ünlü modacı Cafer Andıç, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

08.07.2022 13:30
Ünlü modacı Cafer Andıç, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Ünlü Modacı ve Tasarımcı Cafer Andıç Türkiye'de bir ilki geçrekleştirerek lavanta tarlasında defile gerçekleştirdi.

Ünlü Modacı ve Tasarımcı Cafer Andıç Türkiye'de bir ilki geçrekleştirerek lavanta tarlasında defile gerçekleştirdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 'Rainbow' isimli defilede Ece Gürsel, Şebnem Şchaefer, Kate Alexeeva, Sevil Uyar, Wilma Elles ve Özge Ulusoy gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 27 manken boy gösterdi. Adeta bir podyuma dönüşen lavanta tarlalarında yürüyen mankenler Andıç'ın tasarımı elbiseleri sergiledi.

Tekirdağ'ın mor tarlalarında düzenlenen podyum renkli görüntülere sahne oldu. Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul ve çevre illerden gelen onlarca vatandaşta defileyi yakından takip ederek bol bol fotoğraf çekti. Tekirdağ'daki muhteşem lavanta defilesi havadan drone ile de görüntülendi.

"Türkiye'de bir ilki yaptık"

Düzenlenen defilede konuşan Andıç, yaptıkları bu defile ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Andıç, "İstanbul'da tekstil alanında ticaret yapıyorum. Ben iş adamıyım. Yanı sıra modacıyım. Modada yer alıyorum. Türkiye'de ilk olacak lavanta tarlasında Tekirdağ'da bir ilki gerçekleştiriyorum. Bunun mutluluğunu ve bunun gururunu yaşıyorum. Bundan dolayı da çok sevinçliyim. Sevgili Ahmet Hacıoğlu değerli müdürüm, değerli dostum büyüğüm. Onun da katkılarıyla beraber yaptım. Bu projede gerçekten çok ciddi yatırımlar yaparak Türkiye'mizin değerli modellerinin hepsini buraya toplamanın heyecanını yaşıyorum. Tabii bir koreografimiz var, 27 modelle çıkıyoruz. Yine kalabalık bir model sayımız. Yürüme alanımız gerçekten 100 metre toplamında 300 metre yapıyor. Yine bu Türkiye'de bir daha önce düz bir yürüyüş yapıldı. Biz koreografili bir yürüyüş yapıyoruz ve çiçekler içinde arılar içinde. Tamamen doğal. Öncelikle Nişantaşı'ndayım birçok alanda ticari alanda da tekstil alanında atılımlarım var. Türkiye'de tanınmış bir isim olarak öncelikle bunu size söylüyorum. Genç, yetenekli, girişimci kardeşlerimizin yolu açılsın diye bunları yapıyoruz. İnşallah bunlar bir örnek olur" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Ece Gürsel, İstanbul, Tekirdağ, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü modacı Cafer Andıç, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü modacı Cafer Andıç, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika
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