Akın Akınözü O İsimle Birlikte... - Son Dakika
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Akın Akınözü O İsimle Birlikte...

22.08.2022 15:56
Akın Akınözü O İsimle Birlikte...

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün yeni dizisi Tuzak'teki partneri sonunda belli oldu. İşte o isim...

"Hercai" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü, son olarak "Kaderimin Oyunu" dizisinde başrol oynamıştı. Röportajlarında "Kalbimi çarptıran bir iş olursa hemen yeni işe başlayabilirim" diyen Akınözü, tv8'de ekrana gelecek "Tuzak" dizisiyle anlaşmıştı.

Aytaç Çiçek'in yöneteceği dizide usta aktör Talat Bulut'un yanı sıra İlayda Çevik, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı ve Onur Durmaz'la el sıkışılmıştı. Eylem Canpolat'ın yazdığı dizide Akınözü'nün partnerinin kim olacağı ise henüz netlik kazanmamıştı.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Başta Ayça Ayşin Turan'ın adı geçmiş, daha sonra ise Bensu Soral ve Nilperi Şahinkaya'yla görüşmeler yapılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tatilden dönen ve hafta içi ekiple bir araya gelen Bensu Soral dün "Tuzak" dizisiyle prensipte anlaştı.

Soral etkili bir intikam hikayesini anlatan dizide Çiçek rolüne hayat verecek.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 32 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

ROL ALDIĞI PROJELER

2015 Muhteşem Yüzyıl/ Kösem İvan Ali/ Yardımcı Karakter

2016 Arkadaşlar İyidir/ Yunus Çağlayan/ Yardımcı Karakter

2017-2018 Aslan Ailem/ Murat Aslan/ Başrol Oyuncusu

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid/ Ömer/ Yardımcı Karakter

2019 - Hercai/ Miran Aslanbey/ Başrol Oyuncusu

2021 - Kaderimin Oyunu/Cemal/ (Başrol Oyuncusu)

2022 - Tuzak/Avukat Umut/ (Başrol Oyuncusu)

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, kimdir, kaç yaşında, nereli; Bensu Soral, 23 Mart 1991'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bensu Soral, 31 yaşındadır. Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.

Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Akın Akınözü O İsimle Birlikte... - Son Dakika

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