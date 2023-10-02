Ünlü rapçi Şehinşah, konserine giderken kaza geçirdi - Son Dakika

Ünlü rapçi Şehinşah, konserine giderken kaza geçirdi

Son Güncelleme: 02.10.2023 12:11

Şehinşah sahne adıyla tanınan rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Ankara'daki konserine giderken Sakarya'da kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı, Ankara konserine de yetişti.

Şehinşah adıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Ankara'ya konsere gittiği esnada Sakarya'da kaza geçirdi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından kaza görüntülerini paylaşarak durumlarının iyi olduğunu belirtti.

"ŞÜKÜR KİMSEDE BİR SIKINTI YOK"

Dün İstanbul'dan Ankara'ya giden rap sanatçısı Şehinşah, Sakarya'da kaza yaptı. Şehinşah adıyla tanınan rapçi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, biran evvel aramıza dönmeleri dileği ile" ifadelerine yer verdi. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında rapçi Şehinşah'ın Ankara'daki konserinde sahne aldı.

Ünlü rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz Sakarya'da kaza geçirdi
Ünlü rap sanatçısı Şehinşah, kaza geçirdi
Ünlü rap sanatçısı Şehinşah, kaza geçirdi
Ünlü rap sanatçısı Şehinşah, kaza geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ünlü rapçi Şehinşah, konserine giderken kaza geçirdi - Son Dakika


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