Ünlü Rapçi Yener Çevik 85 Kilo Verdi - Son Dakika
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Ünlü Rapçi Yener Çevik 85 Kilo Verdi

17.03.2022 20:38
Ünlü Rapçi Yener Çevik 85 Kilo Verdi

Rapçi Yener Çevik, 85 kilo verdiğini açıkladı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü rapçi, "Ameliyatla değil. Karbonhidrat ve proteini kestim. Sebze ağırlıklı beslendim. Bir 30 kilo daha vereceğim" ifadelerini kullandı.

Yener Çevik, eşi Safir ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ünlü rapçi, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"EŞİMİN SAYESİNDE OLDU"

"Yıkıla Yıkıla" şarkısının Trabzonspor taraftarlarınca marş yapılması hakkında konuşan Çevik, "Eşimin sayesinde oldu. Şarkıyı çıkarmadan önce eşim hep böyle bir şey arzulamıştı. 'Bir şarkı çıkar da marş olsun' dedi. Öyle bir enerji verdi ve tuttu. Bunu ona borçluyum." ifadelerini kullandı.

Her maça çağırıldığını dile getiren Yener Çevik, Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istediğini belirtti.

"85 KİLO VERDİM"

Verdiği kilolarla da dikkat çeken Çevik, "85 kilo verdim. Ameliyatla değil. Karbonhidrat ve proteini kestim. Sebze ağırlıklı beslendim. Bir 30 kilo daha vereceğim." açıklamasını yaptı.

Ünlü Rapçi Yener Çevik 85 Kilo Verdi
Ünlü Rapçi Yener Çevik 85 Kilo Verdi

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Trabzonspor, alışveriş, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Rapçi Yener Çevik 85 Kilo Verdi - Son Dakika


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