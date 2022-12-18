Şarkıcı Demet Akalın yılbaşı kutlaması paylaşımıyla sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü - Son Dakika
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Şarkıcı Demet Akalın yılbaşı kutlaması paylaşımıyla sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü

18.12.2022 15:43

Şarkıcı Demet Akalın, yılbaşı kutlamasıyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Akalın, kutlamaya tepki gösterenlere "Dünyanın güneş etrafında attığı turu kutlayacağız" denilmesini istedi. Şarkıcının mesajı kısa sürede hayranlarını ikiye ayırdı.

2022 yılında veda etmeye sayılı günler kala birçok kişi yeni yılı kutlamaya hazırlanırken, Demet Akalın'dan, yılbaşı kutlaması ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TEPKİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Şarkıcı, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır" diyenlere şey deyin, 'Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız' yazdı. Akalın'ın bu mesajı yeni bir polemik yarattı.

TARTIŞMA YARATTI

Birçok kişi Demet Akalın'a destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı paylaşımından dolayı eleştirdi.

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Demet Akalın, Yılbaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Demet Akalın yılbaşı kutlaması paylaşımıyla sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Demet Akalın yılbaşı kutlaması paylaşımıyla sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü - Son Dakika
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