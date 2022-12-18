2022 yılında veda etmeye sayılı günler kala birçok kişi yeni yılı kutlamaya hazırlanırken, Demet Akalın'dan, yılbaşı kutlaması ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Şarkıcı, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır" diyenlere şey deyin, 'Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız' yazdı. Akalın'ın bu mesajı yeni bir polemik yarattı.
Birçok kişi Demet Akalın'a destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı paylaşımından dolayı eleştirdi.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Demet Akalın yılbaşı kutlaması paylaşımıyla sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü - Son Dakika