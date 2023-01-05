Yılbaşı programında şarkı söyleyen spiker Buket Aydın, sosyal medyada yerden yere vuruldu: Lütfen bir daha söyleme - Son Dakika
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Yılbaşı programında şarkı söyleyen spiker Buket Aydın, sosyal medyada yerden yere vuruldu: Lütfen bir daha söyleme

05.01.2023 12:08

Ünlü spiker Buket Aydın, katıldığı bir yılbaşı programında şarkı söyleyince sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Aydın'ın şarkı yorumunu beğenmeyerek, "Lütfen bir daha şarkı söyleme" diyerek ünlü spikeri eleştiri yağmuruna tuttu.

Kanal D Ana Haber spikerliği görevini yürüttüğü sırada görevinden istifa ederek bir süre ekranlardan uzak duran, uzun bir sürenin ardında kariyerine anlaştığı bir TV kanalında kaldığı yerden devam eden Buket Aydın katıldığı yılbaşı programıyla gündem oldu.

SESİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Sunuculukta ne kadar başarılı olduğunu her seferinde kanıtlayan Buket Aydın, bu kez de şarkıcılığa soyundu. Program sırasında Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını seslendirdi. Şarkıcılığa sıcak bakan Buket Aydın'ın şarkı yorumu ise hiç beğenilmedi.

"LÜTFEN BİR DAHA ŞARKI SÖYLEME"

Programı izleyen sosyal medya kullanıcıları sunucunun performansını adeta yerden yere vurdu. Birçok kişi Buket Aydın'ı "Lütfen bir daha şarkı söyleme" diyerek eleştirdi.

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Buket Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılbaşı programında şarkı söyleyen spiker Buket Aydın, sosyal medyada yerden yere vuruldu: Lütfen bir daha söyleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı programında şarkı söyleyen spiker Buket Aydın, sosyal medyada yerden yere vuruldu: Lütfen bir daha söyleme - Son Dakika
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