Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu - Son Dakika
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Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu

Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu

21 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Gemma Owen, Dubai'de tatilde ailesi ve yeni sevgilisi Red Morgan ile görüntülendi. Red Morgan'ın babası Steve Morgan, İngiltere'nin önde gelen iş insanlarından biri ve büyük inşaat firması Redrow'un kurucusu. Gemma'nın babası Michael Owen ile Steve Morgan'ın yıllar öncesine dayanan bir bağlantısı var.

08.04.2025 17:11
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21 yaşındaki ünlü İngiliz televizyon yıldızı Gemma Owen, şu sıralar ailesiyle birlikte Dubai'de tatilde. Tatilde ona eşlik edenler arasında dünyaca ünlü eski futbolcu babası Michael Owen da var. Ancak dikkatleri asıl çeken kişi, Gemma'nın yeni sevgilisi Red Morgan oldu.

Gemma, sevgilisiyle birlikte samimi bir fotoğrafı Instagram hikâyesinde paylaştı. Fotoğrafta Red'e sokulmuş şekilde poz veren Gemma, beyaz etek ve ceket takımıyla oldukça şık görünüyordu. Red ise beyaz gömleği ve büyük saatiyla klasik bir tarz sergiledi.

Gemma bu paylaşımın ardından, spor salonunda bebek mavisi tayt ve üstüyle çektiği selfie ve kısa bir video daha paylaştı.

Aileler Daha Önce Tanışıyordu!

Gemma'nın yeni sevgilisi Red, sadece yakışıklılığıyla değil, ailesiyle de dikkat çekiyor. Red'in babası Steve Morgan, İngiltere'nin önde gelen iş insanlarından biri.

İşin ilginç tarafı, Gemma'nın babası Michael Owen ile Steve Morgan'ın yıllar öncesine dayanan bir bağlantısı var. Owen, Liverpool'da futbol oynadığı dönemde Steve Morgan'dan değeri yaklaşık 4 milyon sterlin olan bir arazi satın almış. Bu arazide, Kuzey Galler'de yer alan tarihi Lower Soughton Hall adlı görkemli bir malikâne bulunuyor. Malikâne tam 42 dönümlük araziyle çevrili.

Aile, 2001 yılından bu yana bu evde yaşıyor. Ev daha önce bir televizyon programında da gösterilmişti. Evde büyük bir sinema odası, dışarıda ise at ahırları, ek binalar, küçük bir futbol sahası ve golf alanı bulunuyor.

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Son Dakika Magazin Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 27 Müzik Dünyası:
    arkadaş bu haberden bizene sanırım son dakika sitesi oalrak bunlardan para alıyorsunuz reklam için galiba 2 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    para olmazsa herşey cacık patates 2 0 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    bize ne sen magazin sın dakika diye isim değiştir??? 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    allahım bu haber bızım ülkeyı nıe ilgilendirsin ya gidin gezin anadoluyu doğuyu insanlar ne durumda onları haber yapın ınternetten haber calıp burda paylasmak habercılık değil alın beni işe:) 0 0 Yanıtla
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