Utangaç Aşıklar! Bebek'te Yakalandılar - Son Dakika
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Utangaç Aşıklar! Bebek'te Yakalandılar

11.04.2022 21:10
Utangaç Aşıklar! Bebek'te Yakalandılar

Özlem Kaymaz'ın güzel kızı Tara de Vries, genç işletmeci Alli Elevi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, önceki akşam ilk kez Bebek'te objektiflere takıldı. İşte detaylar...

Manken Tara de Vries ile işletmeci Alli Elevi'nin aşk yaşadığını geçtiğimiz günlerde Snob Magazin ortaya çıkarmıştı.

Çiçeği burnunda aşıklar, önceki akşam Bebek Lucca'dan çıkarken objektiflere takıldılar.

ANLAMSIZ PANİK

Flaşların patlamasıyla sağa sola kaçışan sevgililer, yüzlerini gizlemeye çalıştı. Sevgilisinin kullandığı aracın arka koltuğuna geçen Tara, arka koltukta da arkasını dönerek görüntü vermek istemedi.

İki sevgilinin bu hareketine bir anlam verilemezken, neden kaçtıkları da merak konusu oldu.

TARA DE VRİES KİMDİR?

Tara de Vries 6 Ekim 1998 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Annesi 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'dır.

2018 Miss Turkey Güzellik yarışmasında 2.lik derecesini kazanarak Tayland'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Liseyi Hollanda'da tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde 1 sene okudu. Devamında ilgi duyduğu alana yönelerek, eğitimine Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde devam eden Tara de Vries, Türk/Hollanda çifte vatandaşıdır.

Süeda Çil'den kamera önü ve drama eğitimi alan Tara de Vries, Dialog Anlatım İletişimde Oyunculuk ve Diksiyon Eğitim Programı'nı tamamladı. Selim Bayraktar ile oyunculuk eğitimi özel dersleri aldı.

Tara de Vries aynı zamanda binicilik, çim hokeyi, kayak, okçuluk, dalış sporlarıyla ilgilenmektedir.

ALLİ ELEVİ KİMDİR?

Manken Tara de Vries ile aşk yaşayan Alli Elevi genç işletmecidir. Instagram hesabı gizli olan Elevi'nin, özel yaşantısını göz önünde yaşamaktan hoşlanmadığı biliniyor.

Utangaç Aşıklar! Bebek'te Yakalandılar
Utangaç Aşıklar! Bebek'te Yakalandılar
Utangaç Aşıklar! Bebek'te Yakalandılar

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Hollanda, Türkiye, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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