Uzak Şehir: Duygu Dolu İlk Bölüm

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Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, ilk bölümü ile ekrana geldi. Alya Albora'nın (Sinem Ünsal) oğlu ve kendisi için verdiği mücadeleyi anlatan dizinin birinci bölümü reyting listelerinin üst sıralarında yer aldı. Seyirci Alya ve oğlu Deniz Cihan'a ağladı.

YAPAYALNIZ KALACAK

Dizinin ilk bölümünde Alya, oğlu Deniz Cihan ile birlikte eşi Boran'ın vasiyetini yerine getirmek üzere Mardin'e geldi. Cenaze arabasını gören Deniz Cihan annesine, "Babamı niye buraya getirdik ki, biz gidince yapayalnız kalacak" sözleri seyircinin kalbine dokundu.

BİLİYOR MUSUN BENİM BABAM ÖLDÜ

Cenaze konvoyunun jandarma tarafından durdurulmasıyla çıkan kargaşada Alya (Sinem Ünsal) ile Cihan Albora (Ozan Akbaba) arasında gerilim dolu anlar yaşandı. Cihan, Alya'nın hırçınlığını bastırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amca ve yeğenin ilk karşılaşması duygusal anlara sahne olurken; Cihan Deniz'in ağzından dökülen "Biliyor musun benim babam öldü" sözleri içleri parçaladı.

KAVUŞABİLMEK BU KADAR MI AĞIR OLMALIYDI?

İzleyicilere derinlemesine bir drama sunan dizinin, öne çıkan sahnelerinden bir tanesi de babaanne ve torunun ilk kez karşılaştığı anlardı. Yıllardır görmediği oğlunun ölümüyle sarsılan Sadakat'in torununa sarılarak "Kavuşabilmek bu kadar mı ağır olmalıydı?" dediği o sahne herkesi gözyaşlarına boğdu.

TORUNUM BURADA KALACAK

Bölüm boyunca Sadakat'in Alya'ya olan sert tavrı, ikili arasında yaşanacakların sinyalini verdi. Oğlu Boran'ın ölümünden gelini Alya'yı sorumlu tutan Sadakat, "İstediğin yere gidebilirsin ama torunum burada kalacak" diyerek Alya'ya gözdağı verdi.

ALYA CİHAN'I VURDU

Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya, cenaze gecesi kılık değiştirerek çocuğunu da alıp Albora Konağı'ndan kaçmaya çalıştı. Cihan ve Alya arasında yaşanan arbede patlayan bir silahla son buldu. Cihan'ı vurarak talihsiz bir olaya karışan Alya'nın bundan sonra ne yapacağı ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

UZAK ŞEHİR SOSYAL MEDYAYI DA YIKTI GEÇTİ

Uzak Şehir'in birinci bölümü sosyal medyada da gündem oldu. TT listelerinin üst sıralarında yer alan dizi, kullanıcılardan binlerce yorum aldı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın oyunculuk performanslarının çok konuşulduğu diziye yapılan yorumların bazıları şöyle;

"Ben bunları sahiplendim gitti valla #AlCih #UzakŞehir"

"'Oğlumu size bırakmam, ölümü çiğnersiniz!' #SinemÜnsal döktürüyor ???? #uzakşehir"

"O kadar harika ilerliyor ki ekrana kilitledi beni. Gerek oyuncular gerek dizi müzikleri, gerek uyarlamaya olan benzerlik heyecanı kat kat arttırıyor. Reytingi bol olsun #UzakŞehir"

HER PAZARTESİ KANAL D'DE

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Yapımını AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.