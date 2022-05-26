Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu - Son Dakika
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Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu

26.05.2022 16:07

Başarılı milli voleybolcu Ebrar Karakurt, voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun nişan törenine katıldı. Karakurt'un törende takım arkadaşlarının aksine sade bir şekilde siyah tişört ve pantolonla gitmesi dikkat çekti.

Performansıyla hafızalara kazınan ve Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Karakurt, dün akşam VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin'in nişan törenine katıldı.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşk yelken açan Ebrar Karakurt, nişan törenine yalnız katılmayı tercih etti. Pembe saçları ve tarzıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran Karakurt, nişan törenine giderken de kıyafet tercihlerinden ödün vermedi. Karakurt, takım arkadaşlarının aksine törene siyah tişört ve pantolon ile katıldı.

İşte Ebrar Karakurt'un nişandan kareleri...

Eski takım arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt, tarzıyla dikkat çekti
Eski takım arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt, tarzıyla dikkat çekti
Eski takım arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt, tarzıyla dikkat çekti
Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
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Son Dakika Magazin Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu - Son Dakika
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