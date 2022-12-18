Cesur sahneleriyle çok konuşulmuştu! Yalı Çapkını'nın Sultan'ından dekolteli pozlar - Son Dakika
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Cesur sahneleriyle çok konuşulmuştu! Yalı Çapkını'nın Sultan'ından dekolteli pozlar

18.12.2022 14:32

Fenomen dizi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Sultan karakteriyle takdirleri üzerine toplayan oyuncu İrem Altuğ, dizideki sevişme sahnesi sebebiyle çok konuşulmuştu. Altuğ'un Instagram'daki dekolteli pozları da hayranlarının beğenisini topladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiriyor. Dizinin oyuncu kadrosu da şu sıralarda hayli popüler. Geçtiğimiz bölümlerdeki sevişme sahnesi olay yaratan ünlü oyuncu İrem Altuğ'un Instagram pozlarını görenler tam not verdi.

ŞU ANDA 42 YAŞINDA

42 yaşındaki İrem Altuğ, 1988 yılında TV'de 7 Gün dergisinin düzenlediği yarışma ile şöhret kapısını araladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan yıldız, bir dönem Amerika'da yaşadı.

Sevişme sahnesi bomba etkisi yaratmıştı! Yalı Çapkını'nın Sultanından dekolteli pozlar
Dizideki sevişme sahnesi çok konuşulmuştu.

ABD'DE PEK ÇOK FİLMDE ROL ALDI

San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü okuyan Altuğ, ABD'de pek çok filmde rol aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Ihlamurlar Altında, Vazgeç Gönlüm, Çukur, Kalp Yarası gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

İşte Altuğ'un Instagram pozları:

Sevişme sahnesi bomba etkisi yaratmıştı! Yalı Çapkını'nın Sultanından dekolteli pozlar
Sevişme sahnesi bomba etkisi yaratmıştı! Yalı Çapkını'nın Sultanından dekolteli pozlar
Sevişme sahnesi bomba etkisi yaratmıştı! Yalı Çapkını'nın Sultanından dekolteli pozlar
Sevişme sahnesi bomba etkisi yaratmıştı! Yalı Çapkını'nın Sultanından dekolteli pozlar
Sevişme sahnesi bomba etkisi yaratmıştı! Yalı Çapkını'nın Sultanından dekolteli pozlar
Sevişme sahnesi bomba etkisi yaratmıştı! Yalı Çapkını'nın Sultanından dekolteli pozlar
Sevişme sahnesi bomba etkisi yaratmıştı! Yalı Çapkını'nın Sultanından dekolteli pozlar
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Yalı Çapkını, Star Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cesur sahneleriyle çok konuşulmuştu! Yalı Çapkını'nın Sultan'ından dekolteli pozlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cesur sahneleriyle çok konuşulmuştu! Yalı Çapkını'nın Sultan'ından dekolteli pozlar - Son Dakika
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