Cesur sahneleriyle çok konuşulmuştu! Yalı Çapkını'nın Sultan'ından dekolteli pozlar

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiriyor. Dizinin oyuncu kadrosu da şu sıralarda hayli popüler. Geçtiğimiz bölümlerdeki sevişme sahnesi olay yaratan ünlü oyuncu İrem Altuğ'un Instagram pozlarını görenler tam not verdi.

ŞU ANDA 42 YAŞINDA

42 yaşındaki İrem Altuğ, 1988 yılında TV'de 7 Gün dergisinin düzenlediği yarışma ile şöhret kapısını araladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan yıldız, bir dönem Amerika'da yaşadı.

Dizideki sevişme sahnesi çok konuşulmuştu.

ABD'DE PEK ÇOK FİLMDE ROL ALDI

San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü okuyan Altuğ, ABD'de pek çok filmde rol aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Ihlamurlar Altında, Vazgeç Gönlüm, Çukur, Kalp Yarası gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

İşte Altuğ'un Instagram pozları: