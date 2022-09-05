49' Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

49' Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

05.09.2022 19:59
49' Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Yapımını CNP Film'in, yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği gerçek bir hikayeden uyarlanan aksiyon filmi '49'un vizyon tarihi belli oldu. Çekimleri Gaziantep ve Kilis'te gerçekleştirilen ve IŞİD'e esir düşen 49 Türk'ü kurtarıldığı operasyonu ve perde arkasını anlatan film 20 Ocak 2023'te sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği '49'un senaryosunda Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor.

Filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve MİT Dış Operasyonlar Başkanı Ekrem'i canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık üstlendi.

FİLMDEN İLK KARELER YAYINLANDI

Türkiye yakın tarihinin dikkat çekici olaylarından birinin gerçek hikayesini konu alacak '49', ismini Türkiye'nin Musul Bas¸konsoloslugˆu'nda IS¸I·D militanları tarafından esir tutulan 49 Türk vatandaşından alıyor. Sarsıcı hikayeyi birbirinden etkileyici performanslarla kamera karşısında aktaran oyuncuların filmden ilk kareleri de yayınlandı.

'49'un öyküsü:

11 Haziran 2014'te binlerce kis¸ilik IS¸I·D gu¨cu¨, Irak'ın Musul kentine saldırdı. Irak Cumhuriyeti'ne ait iki tu¨men ve polis gu¨cu¨ direnmeden s¸ehri terk edince, bu¨tu¨n Musul IS¸I·D'in eline gec¸ti. Tu¨rkiye'nin Musul Bas¸konsoloslugˆu, IS¸I·D militanları tarafından is¸gal edildi ve 49 personel rehin alındı. '49', esir tutulan 49 Tu¨rk'u¨n sagˆ salim kurtulması ic¸in canla bas¸la mu¨cadele eden gizli kahramanların, MI·T mensuplarının hikayesini anlatıyor.

YORUMLAR
500
Ayrılık Sonrası Kayıplara Karışmıştı! Yaz Sezonunu Eylül'de Açtı Ayrılık Sonrası Kayıplara Karışmıştı! Yaz Sezonunu Eylül'de Açtı
Kaynak: Snob Magazin

İsmail Hacıoğlu, Hakan İnan, Musul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 49' Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:50 Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 19:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: 49' Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement