49' Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği '49'un senaryosunda Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor.
Filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve MİT Dış Operasyonlar Başkanı Ekrem'i canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık üstlendi.
FİLMDEN İLK KARELER YAYINLANDI
Türkiye yakın tarihinin dikkat çekici olaylarından birinin gerçek hikayesini konu alacak '49', ismini Türkiye'nin Musul Bas¸konsoloslugˆu'nda IS¸I·D militanları tarafından esir tutulan 49 Türk vatandaşından alıyor. Sarsıcı hikayeyi birbirinden etkileyici performanslarla kamera karşısında aktaran oyuncuların filmden ilk kareleri de yayınlandı.
'49'un öyküsü:
11 Haziran 2014'te binlerce kis¸ilik IS¸I·D gu¨cu¨, Irak'ın Musul kentine saldırdı. Irak Cumhuriyeti'ne ait iki tu¨men ve polis gu¨cu¨ direnmeden s¸ehri terk edince, bu¨tu¨n Musul IS¸I·D'in eline gec¸ti. Tu¨rkiye'nin Musul Bas¸konsoloslugˆu, IS¸I·D militanları tarafından is¸gal edildi ve 49 personel rehin alındı. '49', esir tutulan 49 Tu¨rk'u¨n sagˆ salim kurtulması ic¸in canla bas¸la mu¨cadele eden gizli kahramanların, MI·T mensuplarının hikayesini anlatıyor.
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