11 Haziran 2014'te binlerce kis¸ilik IS¸I·D gu¨cu¨, Irak 'ın Musul kentine saldırdı. Irak Cumhuriyeti'ne ait iki tu¨men ve polis gu¨cu¨ direnmeden s¸ehri terk edince, bu¨tu¨n Musul IS¸I·D'in eline gec¸ti. Tu¨rkiye'nin Musul Bas¸konsoloslugˆu, IS¸I·D militanları tarafından is¸gal edildi ve 49 personel rehin alındı. '49', esir tutulan 49 Tu¨rk'u¨n sagˆ salim kurtulması ic¸in canla bas¸la mu¨cadele eden gizli kahramanların, MI·T mensuplarının hikayesini anlatıyor.

Kaynak: Snob Magazin

İsmail Hacıoğlu, Hakan İnan, Musul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › 49' Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu - Son Dakika

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