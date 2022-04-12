Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu? - Son Dakika
Üye Girişi

Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu?

12.04.2022 09:07
Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu?

Dün akşam 138. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Yasak Elma'da Yıldız'ın Çağatay'a oyun oynadığını öğrenen Doğan, büyük tepki gösterdi. Doğan'ın gönlünü almak için elinden geleni yapan Yıldız, Ender'in oyunlarıyla başa çıkmak zorundadır.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma'da Doğan, Ender'e gözdağıvermek için elinden geleni yapmaya karar verdi. Polis eşliğinde karakola götürülen Ender, intikam planı yapmaya başladı.

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM OLDU?

Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir. Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…

YORUMLAR
500
Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ender'in elinde Doğan ile ilgili hangi bilgiler var? Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ender'in elinde Doğan ile ilgili hangi bilgiler var? Annesinin Saçını Ördü Annesinin Saçını Ördü

Yasak Elma, Şevval Sam, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu? - Son Dakika


Son Dakika
09:08 MHP'den istifa ettiği için şiddet görmüştü! Sedat Kılınç ve sunucuya ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı
09:07 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu?
09:01 Savaşın 48. günü! Ukrayna'dan korkutan haber: Rus ordusu, Mariupol'de kimyasal silah kullandı
08:54 Ömer Arif'i şoke eden telefon! İşte Hakim dizisinin son bölümünde yaşananlar
08:51 Kobani soruşturmasında ikinci dalga: 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 46 kişi gözaltında
08:50 Oyuncu Nursel Köse, başrollerinde yer aldığı Üç Kuruş dizisinden ayrıldı!
08:46 12 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:37 Uzmanı yazdı: Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 34,62 oranında olacak
08:36 Altın yükselişe geçti! İşte 12 Nisan güncel fiyatlar
08:32 Ekrem İmamoğlu gençlerle buluştu! Halı saha maçı yapıp, langırt oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 09:22:31. #1.12#
SON DAKİKA: Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement