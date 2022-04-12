Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Doğan'ın Ender'e oynadığı büyük oyunda kazanan kim oldu? - Son Dakika

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma'da Doğan, Ender'e gözdağıvermek için elinden geleni yapmaya karar verdi. Polis eşliğinde karakola götürülen Ender, intikam planı yapmaya başladı.

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM OLDU?

Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir. Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…