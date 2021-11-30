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Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı! - Son Dakika

Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı!

30.11.2021 09:35

Yasak Elma'nın merakla beklenen 123. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Kumruyla ilişkisi açıklayan Çağatay, Yıldız'dan boşanmak için gün saymaya başlıyor. Çağatay, Kumru'ya tektaş yüzük hediye ederek evlilik teklifi yaparken Yıldız, yalıya geri dönüyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma, dün akşam 122. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünün ardından ise 6 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 123. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

YILDIZ EVE GERİ DÖNÜYOR

Fragmanda Çağatay, yasak aşkı Kumru'yla aşkını ilan etme kararı alıyor. İlişkisini basın önünde açıklayan Çağatay, Kumru'ya evlilik teklifi ediyor. O esnada eve dönen Yıldız ise "Kocacığım. Evimize döndük, yuvamı çok özlemişim" diyor. Yıldız'ı gören Kumru ise evi terk ediyor.

Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay ve Kumru'nun ilişkisini ilan etmesiyle Yıldız, eve dönüyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay'ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır. Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız'ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur.

Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay ve Kumru'nun ilişkisini ilan etmesiyle Yıldız, eve dönüyor
Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay ve Kumru'nun ilişkisini ilan etmesiyle Yıldız, eve dönüyor
Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı!

Murat Aygen, Şevval Sam, Eda Ece, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yasak Elma'nın 123. bölüm fragmanı yayınlandı! - Son Dakika
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