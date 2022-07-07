Yeni Aracını Görenler Şaştı Kaldı!

Bugüne kadar üç albüm yayımladı: Proje (2012), Proje 2 (2013) ve Proje 3 (2022).

İlginç aracıyla görüntülenen Kınay, "Bu arabadan Türkiye 'de sadece bende var. Fiyatını bilmiyorum" diyerek şaşırttı.

Kaynak: Snob Magazin

Erdem Kınay, Türkiye, Bebek, Magazin, Son Dakika

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