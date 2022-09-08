Tolga Sarıtaş O İsimle Birlikte... - Son Dakika
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Tolga Sarıtaş O İsimle Birlikte...

08.09.2022 17:59
Tolga Sarıtaş O İsimle Birlikte...

Yeni sezonu merakla beklenen 'Baba' adlı dizide Tolga Sarıtaş'ın partneri Suzan'a hayat verecek oyuncu belli oldu. İşte o isim...

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Özge Yağız, Hakan Kurtaş gibi birbirinden ünlü ismi buluşturan "Baba" dizisinin 2. sezon çekimleri başladı. İlgiyle izlenen dizinin yeni sezon hikayesi yenilendi. Diziye yeni bir aile daha katıldı.

O ROLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Gökhan Horzum'un ise yazdığı dizide Tolga Sarıtaş'ın partneri Suzan'a kimin hayat vereceği merak konusuydu. Rolün sahibi sonunda belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Destan dizisinde rol alan güzel oyuncu Buse Meral, "Baba"nın yeni yıldızı oldu.

Karakter için görüşen oyuncular arasında Bahar Şahin de vardı. Öte yandan usta aktör Levent Ülgen'in de kadrosuna katıldığı dizinin ekibine etkili oyunculuğuyla tanınan Hazal Türesan dahil oldu.

BUSE MERAL KİMDİR?

Buse Meral, 25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde canlandırdığı Derya Çınar karakteri ile yaşayan Buse Meral, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol almıştır. Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur. Buse Meral, yeni sezonda 'Baba' adlı dizide rol alacak.

Buse Meral'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2018 – 2019 – Tek Yürek (Serenay) (TV Dizisi)

2018 – Ege'nin Hamsisi (Derya) (TV Dizisi)

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Kaynak: Snob Magazin

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Buse Meral, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Sarıtaş O İsimle Birlikte... - Son Dakika

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