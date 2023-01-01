Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise kendisini işine adadı. Yeni yıla Kıbrıs'ta giren ünlü şarkıcı kıyafetiyle göz kamaştırdı.
Mehmet Dinçerler ile evli olduğu dönemde sahne kıyafetlerinde dekolteyi azaltan Hadise, boşanmanın ardından cesur kıyafetlerine geri döndü. Sahne öncesi ayna karşısına geçen Hadise göğüs dekoltesiyle ağızları açık bıraktı.
Son Dakika › Magazin › Hadise'den ağızları açık bırakan yeni yıl pozu! Göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika