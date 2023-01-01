Hadise'den ağızları açık bırakan yeni yıl pozu! Göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Hadise'den ağızları açık bırakan yeni yıl pozu! Göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu

01.01.2023 10:27

Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan Hadise, konser öncesi ayna karşına geçip çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, göğüs dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı.

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise kendisini işine adadı. Yeni yıla Kıbrıs'ta giren ünlü şarkıcı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

DEKOLTESİYLE AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Mehmet Dinçerler ile evli olduğu dönemde sahne kıyafetlerinde dekolteyi azaltan Hadise, boşanmanın ardından cesur kıyafetlerine geri döndü. Sahne öncesi ayna karşısına geçen Hadise göğüs dekoltesiyle ağızları açık bıraktı.

Hadise eskisinden daha cesur! Ayna karşısında verdiği yeni yıl pozu ağızları açık bıraktı
Hadise eskisinden daha cesur! Ayna karşısında verdiği yeni yıl pozu ağızları açık bıraktı
Hadise eskisinden daha cesur! Ayna karşısında verdiği yeni yıl pozu ağızları açık bıraktı
Hadise eskisinden daha cesur! Ayna karşısında verdiği yeni yıl pozu ağızları açık bıraktı
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Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'den ağızları açık bırakan yeni yıl pozu! Göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'den ağızları açık bırakan yeni yıl pozu! Göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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