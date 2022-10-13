Yeşilcam'ın "Zagor"unu duygulandıran afişler - Son Dakika
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Yeşilcam'ın "Zagor"unu duygulandıran afişler

13.10.2022 11:41
Yeşilcam'ın "Zagor"unu duygulandıran afişler

Yeşilcam'ın eski yıldızı "Zagor" olarak bilinen Levent Çakır, oynadığı filmlerin afişlerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Yeşilcam'ın eski yıldızı "Zagor" olarak bilinen Levent Çakır, oynadığı filmlerin afişlerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Avantür-aksiyon filmlerinde rol alan Levent Çakır, Mersin'de yaşayan kızının düğününe katılmak için geldiği Adana'da Yeşilçam koleksiyoneri Serdar Kürkbabaoğlu'nu ziyaret etti. Çakır, Kürkbabaoğlu'nun koleksiyonunda uzun yıllar önce rol aldığı filmlerin afişlerini görünce duygulandı. Çakır, Kürkbabaoğlu'na Yeşilçam sevgisi ve büyük emek ve titizlikle oluşturduğu koleksiyonu nedeniyle teşekkür etti.

Levent Çakır, daha sonra ilk evliliğinden olan ve Mersin'de yaşayan kızı Özlem Sönmez'in düğününe katıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Levent Çakır, Mersin, Adana, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilcam'ın 'Zagor'unu duygulandıran afişler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilcam'ın "Zagor"unu duygulandıran afişler - Son Dakika
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