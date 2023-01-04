Tarkan yılbaşı sahnesini erken mi terk etti? Konsere gidenler bile ikiye bölündü

Megastar Tarkan yılbaşında Kıbrıs'taki lüks bir otelde sahne aldı. Yeni yıla Tarkan'ı izleyerek girmek isteyenlerin 90 bin TL ödediği konserle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

KONSERİ TERK ETTİ İDDİASI

Poor News sayfasında yer alan iddiaya göre, Tarkan 2023'e girmeye 10 dakika kala "Yeni yıla ailemle gireceğim" diyerek sahneyi terk ettiği ileri sürüldü. Binlerce lira vererek konsere gelen bin beş yüz kişi yeni yıla Tarkan'ın geri sayımıyla girmek yerine yaşadıkları büyük şok ile girdiği de iddialar arasında yer aldı.

KONSERE GİDENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

İddianın ardından Tarkan kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gecede olanlardan peş peşe yorumlar geldi. Konsere giden bir kişi "İyi yıllar diyerek yarım saat önce sahneden indi. Herkes şok oldu" dedi. Konserde olan başka bir kişi ise "10 dakika ala gitti ama kimse şoka girmedi çünkü adamın anlaşması böyleydi" dedi.

Öte yandan konsere gidenler kişi başı konaklama ve konser dahil 90 bin TL ödediklerini iddiasını yalanlayarak etkinliğin 56 bin TL olduğunu söyledi.