Yeşilçam'ın efsane jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın efsane jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı

31.10.2022 00:38

Uzun bir süredir Barcelona'da yaşayan ve orada bir restoran işleten Yeşilçam'ın ünlü jönü Kenan Kalav, yeni yaşını sevgilisiyle kutladı. Kalav, sevgilisi Rosa ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isim Kenan Kalav'dan Instagram'da ilk kez sevgilisi Rosa ile olan fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı kalp emojisi ile paylaşan Yeşilçam'ın yıldızına beğeni ve yorum yağdı.

OĞLUYLA YILLARDIR GÖRÜŞMÜYOR

Kalav, geçen yıl da sevgilisiyle fotoğraf paylaşmış ve daha sonra paylaşımı silmişti. Sosyal medyayı sık kullanan Kenan Kalav'ın oyuncu oğlu Can ile uzun yıllardır görüşmediği ortaya çıkmıştı.

Yıllardır Barcelona'da yaşıyordu! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı

MİRASI ALDIKTAN SONRA BAĞLARI KOPARDI

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav'la bağlarını koparmıştı.

Yıllardır Barcelona'da yaşıyordu! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı

TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Can Kurt Kalav, İstanbul ve Barcelona'da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Öte yandan Kenan Kalav'ın yeni hali de bir hayli şaşırttı.

Yıllardır Barcelona'da yaşıyordu! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı
Yıllardır Barcelona'da yaşıyordu! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı
Yıllardır Barcelona'da yaşıyordu! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı
Yıllardır Barcelona'da yaşıyordu! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın efsane jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı - Son Dakika
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