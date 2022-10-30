Yeşilçam'ın efsane jönü Kenan Kalav sevgilisiyle yeni yaşını kutladı

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isim Kenan Kalav'dan Instagram'da ilk kez sevgilisi Rosa ile olan fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı kalp emojisi ile paylaşan Yeşilçam'ın yıldızına beğeni ve yorum yağdı.

OĞLUYLA YILLARDIR GÖRÜŞMÜYOR

Kalav, geçen yıl da sevgilisiyle fotoğraf paylaşmış ve daha sonra paylaşımı silmişti. Sosyal medyayı sık kullanan Kenan Kalav'ın oyuncu oğlu Can ile uzun yıllardır görüşmediği ortaya çıkmıştı.

MİRASI ALDIKTAN SONRA BAĞLARI KOPARDI

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav'la bağlarını koparmıştı.

TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Can Kurt Kalav, İstanbul ve Barcelona'da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Öte yandan Kenan Kalav'ın yeni hali de bir hayli şaşırttı.