Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a dava açıyor - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a dava açıyor

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Yılmaz Erdoğan, kendisiyle sevgili olduğunu söyleyerek kardeşi aracılığıyla özel fotoğraflarını yayınlayan Cansu Taşkın'a dava açıyor.

16.04.2024 10:05  Güncelleme: 10:12
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Manken Cansu Taşkın, katıldığı yayında oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile 2 yıldır ilişki yaşadığını ileri sürdü. Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun da ablası ve Yılmaz Erdoğan'ın sarmaş dolaş pozlarını yayınladı. Fotoğraflarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Yılmaz Erdoğan, yasal yollara başvuruyor.

GÖRÜNTÜLERİ GİZLİ ÇEKMİŞ

Halk TV'de yer alan habere göre, Taşkın ve Vurgun kardeşler geçtiğimiz ağustos ayında Erdoğan'ın misafiri olarak çiftlik evine gitti. Evde anı olması için fotoğraf ve video çeken kardeşlerden Vurgun, Yılmaz'ın haberi olmadan görüntüleri çekerek paylaştı. Vurgun'un telefonda konuşuyor gibi yaparak ikilinin görüntülerini kaydettiği ileri sürüldü. İkilinin birkaç gün yakınlaştığı ancak birlikteliğin ilişkiye dönmediği, bu süreçte Taşkın'ın oyuncuyu sürekli arayarak mesaj attığı da konuşulanlar arasında. Aramaları yanıtsız kalan Taşkın, şubat ayında Yılmaz Erdoğan ile aralarında ilişki olduğuna dair iddiaları basına servis ettirdi.

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve görüntüleri paylaşan kardeşine dava açıyor

KARDEŞLERE DAVA AÇIYOR

Görüntüleri basına sızan Yılmaz Erdoğan, konuyla ilgili açıklama yapmazken avukatlarına Taşkın ve Vurgun'a dava açılması için talimat verdi. Erdoğan'ın abla ve kardeşi dava edeceği kanun maddesinde "TCK 134. Madde "Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır" ifadeleri yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" demişti.

Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun da Instagram hesabından peş peşe ablası ve Yılmaz Erdoğan'ın fotoğraf ve videosunu paylaşmıştı. Videoda Erdoğan'ın Taşkın'ı dudağından öptüğü görülmüştü.

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve görüntüleri paylaşan kardeşine dava açıyor
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve görüntüleri paylaşan kardeşine dava açıyor
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun\'a dava açıyor

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Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a dava açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • KORKMAZ AKDENİZ: istek ve arzular kontrol edilmese adamı rezil eder bu yaşta 175 2 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can: yaw bu kadar salak yerine koymayın insanları kucağında öperken hiç haberin yokmuş gibi değildin yılmaz abi:))) 172 3 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: Türk halkı bu kadar enayi değil 105 2 Yanıtla
  • Oguz null: kız ünlü olmak için yaydı görüntüleri büyük ihtimalle önü açık kızın yarı zamanlı işler için ?? 78 6 Yanıtla
  • Serkan Polat: Ne gizlisi basbayagi poz veriyorsun 67 0 Yanıtla
  • Asım Furuncu: Tamam şimdi sevgilinse niye şikayetçi oluyon değilse hayırdır abla kardeş bir aradamı götürüyon 61 2 Yanıtla yaşar null: evet 21 0
  • Feride Canlı: Yılmaz abi neredeyse konulu film çekecektin. Nasıl haberin yoktu peynir kokulu adam:) 48 0 Yanıtla Harun Gür: Peynir koktuğunu nerden biliyon?Sendemi yedin. 11 8
  • yaşar null: Abla kardeş aile hepsi bir arada toplu.... 45 1 Yanıtla
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