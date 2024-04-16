Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun\'a dava açıyor

Manken Cansu Taşkın, katıldığı yayında oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile 2 yıldır ilişki yaşadığını ileri sürdü. Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun da ablası ve Yılmaz Erdoğan'ın sarmaş dolaş pozlarını yayınladı. Fotoğraflarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Yılmaz Erdoğan, yasal yollara başvuruyor.
Halk TV'de yer alan habere göre, Taşkın ve Vurgun kardeşler geçtiğimiz ağustos ayında Erdoğan'ın misafiri olarak çiftlik evine gitti. Evde anı olması için fotoğraf ve video çeken kardeşlerden Vurgun, Yılmaz'ın haberi olmadan görüntüleri çekerek paylaştı. Vurgun'un telefonda konuşuyor gibi yaparak ikilinin görüntülerini kaydettiği ileri sürüldü. İkilinin birkaç gün yakınlaştığı ancak birlikteliğin ilişkiye dönmediği, bu süreçte Taşkın'ın oyuncuyu sürekli arayarak mesaj attığı da konuşulanlar arasında. Aramaları yanıtsız kalan Taşkın, şubat ayında Yılmaz Erdoğan ile aralarında ilişki olduğuna dair iddiaları basına servis ettirdi.
Görüntüleri basına sızan Yılmaz Erdoğan, konuyla ilgili açıklama yapmazken avukatlarına Taşkın ve Vurgun'a dava açılması için talimat verdi. Erdoğan'ın abla ve kardeşi dava edeceği kanun maddesinde "TCK 134. Madde "Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır" ifadeleri yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" demişti.
Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun da Instagram hesabından peş peşe ablası ve Yılmaz Erdoğan'ın fotoğraf ve videosunu paylaşmıştı. Videoda Erdoğan'ın Taşkın'ı dudağından öptüğü görülmüştü.
Son Dakika › Magazin › Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a dava açıyor - Son Dakika
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Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Taşkın ve kardeşi, Erdoğan'ın çiftlik evinde çektirdikleri fotoğrafları ve videoları sosyal medyada paylaşarak ilişki iddialarını doğruladı. Erdoğan'ın avukatlarına talimat vererek iki isim hakkında dava açılması için adımlar atıldı.
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